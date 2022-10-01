Расстреляли почти в упор. Россияне уничтожили эвакуационную колонну вблизи Купянска, убив 20 человек
Известно, что среди погибших есть 10 детей.
Фото Олега Синегубова в Telegram. A A+ A++
Событие:В Купянском районе Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. По предварительным данным, погибли 20 человек. Об этом 1 октября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Детали и комментарии: По его словам, оккупанты атаковали мирных жителей, когда те попытались уйти от обстрелов. На место, где нашли автомобили, выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия.
Как сообщает Общественное Харьков, расстреляно и сожжено не менее шести гражданских автомобилей. Колонну нашли в «серой зоне» — на объездной дороге между Купянском и Сватовым. Сейчас устанавливают, когда произошел обстрел и погибли люди, рассказали в пресс-службе Харьковской ОВА.
Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк уточнил, что рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. «По меньшей мере 20 человек погибли, и среди них — 10 детей, — написал малыш в Telegram. — Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов — ГАЗель».
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Во время контрнаступления ВСУ уволили уже 454 населенных пункта в Харьковской области, но РФ продолжает атаковать деоккупированные населенные города и села — из-за интенсивных обстрелов в регионе проводят частичную эвакуацию. В освобожденных от россиян городах и поселках находят застенчивые и массовые захоронения.
К тому же, 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате атаки погибли 30 человек, еще 118 ранены и травмированы. Среди погибших — двое детей в возрасте 10 и 14 лет, еще один 3-летний ребенок получил ранения.
В целом по состоянию на 1 октября более 1182 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии: 399 детей погибли и более 783 получили ранения разного степени тяжести. Об этом сообщает Офис Генпрокурора. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 402, Харьковской — 232, Киевский — 116, Николаевской — 75, Черниговский — 68, Луганский — 64, Херсонский — 55, Запорожский — 50, Днепропетровский — 29.