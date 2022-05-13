Расстрелял беззащитного украинца. Впервые с начала войны в Киеве судят российского оккупанта
Какой срок ему грозит?
>
Фото Facebook A A+ A++
Событие: Соломенский районный суд Киева начал слушания по российскому военному Вадиму Шишимарину, подозреваемому в убийстве мирного жителя в селе Чупаховка в Сумской области 28 февраля. Это первый случай, когда российский оккупант предстал перед украинским судом за преступления против Украины.
Детали и комментарии: По данным РБК-Украина, во время предварительного заседания прокурор предложил вести процесс в открытом режиме. Судья согласился и назначил следующее заседание 18 мая. После этого Шишимарин был выведен из зала суда. Россиянину выдали бесценного адвоката и переводчицу. Ему инкриминируют две статьи: убийство и нарушение законов и обычаев войны. Пока ни подсудимый, ни защитник не озвучивали свою позицию. В то же время, прокурор Ярослав Ущапевский в комментарии Украинской правде сообщил, что во время следствия Шишимарин признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Прокурор утверждает, что вину российского армейца доказывают не только его слова, но и экспертизы и свидетельские показания. Среди прочего, следствие изъяло оружие, из которого стрелял Шишимарин, а также оружие других людей, находившихся с ним в машине.
Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что Шишимарину — 21 год. Он был командиром отделения в/ч 32010 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области. «28 февраля 2022 года он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочинам дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили наши ВСУ. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине с пробитыми ими же колесами захватчики заехали в деревню, по дороге увидели возвращавшегося домой мужчину, который говорил по телефону, один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома», — сообщила Венедиктова. Однако вскоре убийца попал в плен. По словам генпрокурорки, российскому захватчику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
читайте также: В 77-й день войны украинцы вернули под свой контроль село близ Харькова, а россия предупредила своих солдат о невозможности ротации до спецоперации»
Напомним, 4 мая СБУ опубликовала видеопризнание оккупанта Шишимарина в убийстве гражданских, а 11 мая прокуратура сообщила, что его дело отправили в суд.