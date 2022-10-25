Расследователи идентифицировали команду российских инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины
Что о них известно?
Фото bellingcat.com A A+ A++
Событие:Расследователи изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel обнаружили секретное подразделение в составе главного вычислительного центра вооруженных сил России и идентифицировали 33 военных инженера, которые наводят ракеты на гражданские объекты Украины.
Детали и комментарии: По словам ведущего расследователя Bellingcat Христа Грозева, большинство идентифицированных членов секретного подразделения — это молодые мужчины и женщины, которым за тридцать лет, а четырем самым молодым — всего 24 года. Они получили гражданское математическое или информационное образование, но прошли подготовку в Военной академии ракетных войск стратегического назначения или военно-морском инженерном институте. Некоторые члены секретного подразделения работали в российском военном командном центре в Дамаске в 2016-2021 годах, когда россия развернула крылатые ракеты в Сирии.
Непосредственным командиром подразделения наведения ракет, как утверждают расследователи, уроженец Риги полковник Игорь Багнюк. Он был награжден медалью «За участие в военных действиях в Сирии». За высокоточные ракеты отвечает подполковник Антон Тимашинов. А заведует всем главным вычислительным центром генерал Роберт Баранов. Известно, что расчет полетных маршрутов производится на специальных станциях в нескольких секретных военных подразделениях.
В ходе расследования журналисты выяснили, что секретная группа инженеров состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории конкретного типа ракет. В частности, «Калибрами» занимаются Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза. «Искандерами» — Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов. А ракетами Х-101 — Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислан Минков.
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Детализация их звонков, сопоставленная с обстрелами, подтверждает причастность этих лиц к убийству мирных жителей Украины, в частности, во время массированной ракетной атаки в октябре этого года. В частности, расследователи проанализировали телефонные записи командира подразделения наведения ракет Игоря Багнюка с подчиненными за несколько недель до терактов 10 октября, которые показали повышение активности звонков со 2 октября, достигавших пика 9 октября. При этом в последний день перед ударами инженерам-наводчикам было совершено 11 звонков. «Это свидетельствует о том, что планирование атаки 10 октября началось примерно неделю назад», — говорится в сообщении Bellingcat.
Также расследователи изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова (с 24 февраля по конец апреля 2022 года). Так каждый раз перед запусками крылатых ракет ему звонили с одного конкретного номера, который, как определили журналисты, принадлежит полковнику Игорю Багнюку. В частности, они дважды разговаривали утром 13 марта, когда Россия совершила самый смертоносный залп по Украине с начала своего вторжения, выпустив 30 ракет Х-101 и «Калибры». Тогда в военном учебном лагере в Яворове погибли по меньшей мере 35 военных, ранения получили 134 человека, в том числе иностранные военные инструкторы.
Bellingcat отмечает, что международные прокуроры расследуют нападения на гражданские здания и критическую гражданскую инфраструктуру как потенциальные военные. преступления.