Распространял фото ракетных ударов: журналиста из Нидерландов выдворили из Украины
Журналиста из Нидерландов лишили аккредитации. Фото: Из открытых источников
Нидерландского журналиста, распространявшего фото ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины.
Нидерландского журналиста Дулмерса Роберта Эдвина Луича Маре СБУ лишила аккредитации из-за распространения фото и объектах критической инфраструктуры в Одессе и области. Йогбу сообщает депортировано из Украины и решено запретить въезд в страну на 10 лет. -znbspniderlandiv-vidvorili-znbspukrayini-8a72001.jpg» alt=»Распространял фото ракетных ударов: журналиста из Нидерландов выдворили из Украины» />
Скиры публикаций Дулмерса из мест взрывов в Одессе. Фото: Скрин
СБУ сообщает: Роберт Дулмерс приехал в Украину 1 марта, получил аккредитацию и был уведомлен о правилах распространения информации.
«Роберт Дулмерс приехал в Украину с заявленной официальной целью освещать военные действия и получил пресскарту от ВС Украины. Во время пребывания в Одессе, 3 апреля 2022 года Роберт Дулмерс вопреки нормам действующего законодательства относительно запрета на распространение информации о результатах ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации (был проинформирован перед получением пресскарты), разместил на личных пабликах видео по подрывам. Одесса и области вражескими ракетными ударами», — сообщили в СБУ. лет лишения свободы.
Ольга СКОТНИКОВА, «Вечерний Киев»