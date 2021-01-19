Раскрыты данные о количестве оружия «Судного дня» в России
Начато строительство атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» (проект 09853), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
Субмарина станет третьим по счету носителем ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», которые называют российским оружием «Судного дня». «В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед «Ульяновск» впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения», – уточнил собеседник агентства.
Сейчас завершается строительство корпуса корабля, а вскоре начнутся его гидравлические испытания на заводе «Севмаш». Подводный крейсер передадут военно-морским силам РФ в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами.
Первый носитель «Посейдонов» – АПЛ проекта 09852 «Белгород» – уже спущен на воду и будет включен в боевой состав в наступившем году. Вторую спецподлодку – «Хабаровск» проекта 09851 – планируют получить с судоверфи в первой половине 2021 года.
О ядерных беспилотниках «Посейдон» стало известно в марте 2018 года из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Российское оружие «Судного дня» бурно развивается, в июне 2022 года предполагается завершить строительство береговой базы для него, где именно – неизвестно.