Рашисты закрывают временно оккупированный Мариуполь из-за угрозы холеры
Жители азовского города по 6 часов стоят в очереди за едой. Есть большая проблема с питьевой водой.
Событие:Россия готовится к вероятной вспышке холеры в оккупированном Мариуполе. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона.
Детали и комментарии:Он подтвердил, что захватчики перекрывают выезд из города. Кроме того, по данным Андрющенко, Россия готовит больницы на своей территории для потенциальных больных среди военных. «Нам начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать своих военных, которые могут попадать в результате этой эпидемии, и слово «холера» действительно звучит не только в ВОЗ, но и внутри города, со стороны оккупационных властей и их кураторов, поэтому город закрывается, и это очень для нас грустно, потому что из всех возможных сценариев, по нашему мнению, борьба с эпидемией россия выбрала самый циничный – просто закрыть людей в городе, оставить все как есть , кто выживет, тот выживет».
Советник мэра отметил, что гуманитарная ситуация в городе ухудшается: жители получают питьевую воду «в лучшем случае» раз в два дня, а на бесплатную гуманитарную помощь с 1 июля смогут надеяться только пенсионеры и люди с инвалидностью. «Ежедневная очередь за гуманитаркой, а, фактически, за едой в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек, – рассказал Петр Андрющенко. – В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов напрасно.Питьевой воды нет, взять ее на территории «гуманитарного штаба» негде.Тени для укрытия нет.Каждый час в последние дни до 10 людей, которые теряют сознание, вывозят в больницу.Вон от морга, устроенного за 200 метров усиливается ежедневно. Все ради такого набора. Ибо другого пути получить еду нет. Гумпомощь России – издевательство и унижение.При этом захоронение погибших, по словам Петра Андрющенко, также становится все сложнее: «Трудно передать реалии Мариуполя относительно тел погибших. Город превратился в повсюду трупы, тела погибших, которые складываются, потому что оккупанты не могут справиться с таким бешеным количеством. Даже хоронить их в братских могилах не хватает мощности».
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Андрющенко добавил, что в азовском городе работает шесть фильтрационных пунктов. Районы разграничены блокпостами, передвигаться по городу можно только со справкой о прохождении фильтрации и разрешением. «Если нет разрешения, то человека задерживают в комендатуру, фактически в подвал, или арестовывают и бросают в тюрьму, или же может быть применено огнестрельное оружие даже на улице. Поэтому да, репрессии безумного уровня непосредственно в Мариуполе. И мобильные патрули, которые ходят по домах, и блокпосты, и этот режим набирает силу».
Ранее глава города Вадим Бойченко заявил, что до конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения со временем предостерегла, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний.