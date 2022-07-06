Рашисты заявили об уничтожении двух американских HIMARS. В ВСУ отреагировали
Очевидно, дешевыми фейками московия пытается сорвать поставки в Украину артиллерии.
Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: < /strong>Спикер министерства обороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге, что в районе Малотарановки Донецкой области российская авиация уничтожила две американские пусковые установки системы залпового огня HIMARS и два состава боеприпасов к ним. Свое заявление он проиллюстрировал сделанными ночью кадрами ракетного удара по каким-либо объектам.
Детали и комментарии: В Генштабе ВСУ заверили, что российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS. «Отмечаем, что данные сообщения не соответствуют действительности и являются ничем иным, как очередным российским фейком. Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами, постоянно наносят сокрушительные удары по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных. войск», — говорится в сообщении Генштаба. Там призывали доверять только проверенным источникам и верить в ВСУ.
Советник министра МВД Антон Геращенко также подтвердил, что информация, распространяемая российскими пропагандистами об уничтожении установок в Бахмуте, является ложью. «Все комплексы HIMARS готовы уничтожать врага, о чем он будет знать мгновенно за секунды до уничтожения», — написал Геращенко в Facebook. По его словам, установкам нет смысла подъезжать очень близко к линии фронта. Напомним, американские HIMARS способны поражать цели на расстоянии 80 км. Ранее об успешном использовании украинскими военнослужащими эти установки сообщал Пентагон. Министерство обороны США отметило, что подразделения ВСУ применяют РСЗО для уничтожения российских командных пунктов и составов. Кстати, за последнюю неделю украинская армия нанесла удар по по меньшей мере 20 складам с боеприпасами в тылу врага.
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В Страткоме ВСУ сообщили, что дешевыми фейками московия пытается сорвать поставки Украине артиллерии. «Рашистские пропагандисты получили методички с новыми нарративами, а именно – генерировать фейки о том, что ВСУ массово теряют или продают технику, получаемую от международных партнеров, оккупантам. К тому же в этой кампании задействованы не только российские СМИ, но и их муртады. В европейских странах, например, на прошлой неделе ватные ресурсы массово продвигали фейк о захвате немецких PzH 2000 и французских САУ CAESAR. , и сообщает об этом якобы немецкое издание Bild», — говорится в сообщении Страткома ВСУ в Telegram. Там заметили, что издание Bild ничего не писало о таком инциденте. Ранее журналисты российского издания «Проект» проанализировали информацию, озвученную Конашенковым на брифингах, и пришли к выводу, что у спикера минобороны РФ — большие проблемы с арифметикой, географией и логикой. К примеру, он заявлял, что до войны Украина имела 152 самолета, а 26 июня доложил об уничтожении 215 самолетов ВСУ, пишет Фокус. Судя по информации минобороны России, не менее 25 населенных пунктов российская армия захватила более одного раза. Нередко Конашенков прибегал к тактике сочинения населенных пунктов — 6 марта он говорил о «взятии под контроль» села Закаблуховка, которого нет на современных картах. А 17 апреля рассказывал о сбитии БПЛА ВСУ в районе Преображенского Павлоградской области. Населенных пунктов с таким названием в Украине несколько, а вот Павлоградской области — нет.