Рашисты утром ударили ракетами и Харьков и Запорожье. Ранены девять мирных жителей
Кремлевские пропагандисты уже не скрывают, что цель войны – геноцид украинского народа
Фото: А.Старух/Telegram A A+ A++
Событие:Российские оккупанты сегодня утром обстреляли Харьков и Запорожье. Целили в жилые микрорайоны и объекты инфраструктуры. Есть много раненых. Рупоры кремля уже не скрывают, что цель войны – ; геноцид украинцев.
Детали и комментарии:«Враг атаковал Запорожье ракетами С300. Разрушений получили жилой дом и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых. В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте происшествия уже разрушена стена. работают профильные службы», – написал в Telegram глава ОВА Александр Старух.
Также оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла. Еще были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории.
«Около восьми часов утра враг совершил ракетный обстрел Харькова. Зафиксированы попадания в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе областного центра. Предварительно, шесть человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», – сообщил в Facebook глава ОВА Олег Синегубов.
После 10 утра российские войска нанесли новый удар по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram. По его словам, оккупанты снова атаковали Киевский район города. По предварительной информации, на этот раз обошлось без жертв и разрушений.
Между тем, в Киевской области из-за роста потребления электроэнергии с 9.20 вынужденно начались временные отключения. Об этом сообщил глава местной ОВА Алексей Кулеба.
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Без электроснабжения утром осталась также часть Житомира. Свет исчез из-за перенапряжения на одной из подстанций.
Рупоры кремля перестали оправдывать войну против Украины и уже откровенно говорят о настоящих целях «спецоперации». В эфире пропагандистского шоу депутат государственной думы РФ от «Единой России» Андрей Гурулев призвал бомбить гражданскую инфраструктуру.
«Но для чего нам отсутствие воды и тепла в жилых домах?», — пытался успокоить депутата ведущий. еще и напомнил Гурулеву, что Россия «воюет с нацистами, а не с мирными украинцами».
Но депутат упорно продолжил: «Не будет тепла и света, там нельзя будет жить. Это приведет к панике и массовой эмиграции за границу». Гурулев откровенно признал, что план кремля состоит в том, чтобы выгнать всех украинцев с родной земли.