Рашисты уложили ракетами из истребителя по собственным позициям и подверглись 16 авиаударам от ВСУ
Оккупанты несут колоссальные потери и даже не стесняются хвастаться гаубицами, которым уже 73 года.
Событие :Наша авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района скопления живой силы, вооружения и военной техники. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии: Враг наносит ответные удары. Скажем, на Донецком направлении против наших защитников 12 раз применили авиацию. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый.
«Правда, однажды они выпустили ракеты из Су-25 по своим позициям», — сказал он. сказал Сергей Черевый.
В целом на этом направлении войска РФ, по словам спикера Восточной группировки войск, используют все имеющиеся у них виды вооружения, в том числе артиллерию.
На Южнобужском направлении наши ракетчики и артиллеристы наносили огненное поражение по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения. Выполнено около сотни огневых задач. Получено подтверждение о потере противником. 10 рашистов. В результате предварительных поражений мест расположения оккупационных войск в Голой Пристани на Херсонщине уничтожено около двух десятков единиц вражеской техники.
Оккупанты, терпящие колоссальные потери в военной технике, уже не стесняются хвастаться применением вооружений, которые проводились как минимум в 1949 году, и даже гордятся этим. В частности, в Телеграмм-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко опубликован ролик с улыбающимися лицами артиллеристов кафиров, которые стреляют из 152-мм гаубицы Д-1. Это – раритет времен Великой Отечественной войны.
Россия в отчаянии, она ищет помощи, где только может. Такое мнение высказал экс-командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес, комментируя сообщение о том, что КНДР тайно поставляет Москве артиллерийские боеприпасы, пишет «Голос Америки».
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Тем временем враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.
В оккупированной Херсонщине. В настоящее время захватчики добрались до коньячного завода «Таврия» в Новой Каховке. В течение целой ночи с предприятия грузовиками вывозили дорогостоящее оборудование, продукцию и главную ценность. спирты для уникального коллекционного коньяка.
По информации Генштаба ВСУ, в районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.
В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. В то же время, захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением. А во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики похищают алкоголь у гражданских или заставляют украинцев покупать его в магазинах. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
«Их кураторы ввели для рашистских военных «сухой закон». Но оккупанты и военные не учитывают этот «сухой закон» и заставляют гражданских покупать им алкоголь. Или просто заходят в квартиры и похищают его», – рассказал городской голова.