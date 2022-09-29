Рашисты ударили ракетами по Днепру и запрещенными боеприпасами Криворожского района, есть много жертв
От вражеских обстрелов за минувшие сутки погибли девять мирных украинцев и свыше 30 лет. получили ранения.
Событие:Ночью российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, а утром обстреляли запрещенными кассетными снарядами Криворожский район. Повреждены жилье, объекты инфраструктуры, промышленное предприятие, погибли и ранены.
Детали и комментарии:«Вражеская атака унесла жизни трех человек, среди них – один ребенок. Еще пять человек пострадали. Поисковые работы продолжаются до сих пор, спасатели ищут под завалами людей, – написал в Facebook глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Враг ударил» по жилым кварталам.Три частных жилых дома уничтожены, еще более 60 повреждены.Зацепило и многоэтажку.Исковерчены киоски, автобусы, полтора десятка автомобилей.Также перебита линия электропередач. . Также вчера силами нашей ПВО над Синельниковским районом были сбиты две ракеты, одну – над Криворожским. Еще одна попала в предприятие, что на Криворожье, там повреждены производственные сооружения».
Сегодня утром на Днепропетровщине зафиксирован новый обстрел. .
«Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из «Ураганов». Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно, ранены 13 работников предприятия», – добавил глава ОВА Валентин Рехниченко.
29 сентября россияне ударили ракетой С-300 по центру Николаева и повредили объекты гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким.
«Около 02:33, Николаев потерпел удар, предварительно, ракеты типа С-300. Известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в том числе музей и начальное учреждение. Пострадавших нет», — сказал он. отметил в Facebook глава области.
Враг обстрелял также Донетчину.
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«Наибольший ущерб этой ночью россияне нанесли в Николаевке – обстреляли школу, где устроено укрытие для гражданских. К счастью, оно выдержало – никто из 12 находившихся там людей не пострадал», – сказал он. написал в Facebook глава ОВА Павел Кириленко. – Ночью россияне время от времени стреляли по центральной части Авдеевки, Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке, а также по Одрадовке и станции Майорск. По предварительной информации, без жертв».
Накануне вечером артобстрел получил Терецк. Повреждены 2 дома. За 28 сентября россияне убили шесть мирных жителей Донетчины, еще четыре человека получили ранения.
Ночью враг снова нанес удар по Запорожью. Силы противовоздушной обороны ВСУ обезвредили две ракеты, которые были запущены в направление областного центра и двух соседних крупных городов. Вчера враг готовил по территории Краснопольской общины на Сумщине. В результате минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач. Разрушения получили два дома одной из деревень.
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы территорий Харьковщины, прилегающих к линии столкновения и границе с РФ. В частности, в Купянском районе были обстреляны села Двуречная, Грушевка, Сеньково и Колодезное. В Харьковском — Стрелка и Красное. В Богодуховском – Сосновка. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В течение суток с ранениями были госпитализированы 7 человек.
По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки враг нанес три ракетных и восемь авиационных ударов, совершил более 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам. В результате пострадало более полусотни населенных пунктов.