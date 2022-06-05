Рашисты ударили ракетами по черноморскому побережью, портам и зернохранилищам Николаевщины.
Уничтожены большие складские помещения с остатками шпрота, повреждены жилые дома, есть жертвы среди гражданских.
Событие: Российские кафиры массово обстреляли ракетами Николаевскую область. Есть погибшие и раненые.
Детали и комментарии:«Николаев в течение дня были обстреляны трижды: с РСЗО «Ураган», артиллерией 152-го и 203-го калибров. В результате обстрелов погибли три человека и еще несколько гражданских получили тяжелые ранения. Повреждены многоквартирные дома и частные автомобили в жилом районе.» на территорию частного предприятия произошел масштабный пожар – дотла выгорело крупное складское помещение с остатками шрота», – «Дело». сообщает оперативное командование «Юг».
Во время ночной атаки ракетами по югу Украины, над морем на подлете к Николаевщине силами противовоздушной обороны убиты две ракеты. Утром были новые «прилеты».
«С направления Черного моря и с территории россии крылатыми ракетами воздушного базирования атаковано черноморское побережье Николаевщины, порты и зернохранилища. Такие дерзкие действия вновь обнажают истинные намерения страны-террористки — псевдоопекание гуманитарными коридорами и разблокированием портов — это доступ Украина», – отмечают в оперативном командовании «Юг».
По информации территориального подразделения ГСЧС, спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов еще со вчера.
читайте также: В 101-й день войны враг нанес ракетные удары из тактического комплекса «Точка-У» по четырем городам Донбасса «В течение дня, в результате попадания боеприпасов и обломков от них произошло 6 пожаров, из них 2 в жилом секторе» 2 – на открытых территориях, одна – в лесном урочище на площади 4 гектара, вторая – на открытой территории площадью 3 гектара на территории села Старая Богдановка, еще один пожар – на инфраструктурном объекте, уничтожено складское здание, повреждено еще одну».
«В результате вражеских обстрелов загорелись склады с зерновым дробом. Пожар охватил 10 тысяч квадратных метров. К его ликвидации привлечены 50 пожарных и 11 единиц техники», – сообщил сегодня в своем Telegram-канале мэр Николаева Александр Сенкевич.
Утром враг обстрелял Очаков Николаевского района. Пожарные потушили три пожара, вызванные попаданием снарядов и их элементов в частный одноэтажный дом на стадии строительства и не эксплуатируемого помещения. Горение на площади 60 и 300 квадратных метров ликвидировали пожарные 22-й государственной пожарно-спасательной части.
«За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 29 человек. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь, – сообщила председатель областного совета Анна Замазеева в Telegram. В целом в николаевских больницах находится 271 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 125 пострадавших получило помощь амбулаторно».