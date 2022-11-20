Рашисты ударили по жилым кварталам Никополя, повреждено 20 многоэтажных и частных домов.
В результате вражеских обстрелов в четырех областях погибли трое украинцев и 15 получили ранения.
Событие: Российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. Повреждены жилые дома и объекты энергетической структуры.
Детали и комментарии: «Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре общины — Красногригоревскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую, — написал в Facebook глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Больше всего досталось Никополю. Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь. Лечится дома. Повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач. Обстрел вызвал три пожара. Занялись квартира, машина и гараж».
За прошедшие сутки под артиллерийским огнем рашистов оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области.
«В Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар. Пострадавших нет. Кроме того, получили повреждения частные домовладения и хозяйственные сооружения. В результате обстрелов Купянского района госпитализированы 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и получили взрывные травмы. пациенты в тяжелом состоянии», сообщил в интервью Facebook председатель председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Преображенка, Дорожница, Красное, Малая Токмачка, Щербаки, Новоданиловка, Волшебное, Степногорск и Степное Запорожской области. Поступило 30 сообщений о разрушении частных домов, квартире в многоэтажках и объектах инфраструктуры.
Вчера вечером зафиксирован обстрел Курахового в Донецкой области. Повреждены сети электроснабжения, частный сектор Курахово, села Дальнее и Успеновка без электричества. На протяжении ночи оккупанты обстреляли окрестности Торецкой общины из тяжелого вооружения. Также одиночные обстрелы происходили вблизи сел Миньковка, Раздоловка Яковлевка и Бахмутское. Ночью были обстрелы Часовоярской общины, в частности, Часовоярской фильтровальной станции, повреждена техника и здания; сама станция в рабочем состоянии, работники не пострадали. В течение суток не прекращались обстрелы Авдеевки и Авдеевской общины.
Ночью враг наносил удары с РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской общины. В результате обстрела возник пожар хозяйственного здания.
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Сложной остается ситуация в Херсонской области. В Белозерке во время раздачи хлеба российские террористы обстреляли гуманитарную точку. В результате коварного обстрела ранены пять человек.
По данным Генштаба ВСУ за прошедшие сутки враг нанес один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских обстрелов погибли трое украинцев и 15 получили ранения. Об этом говорится в утренней постройке областных военных администраций.
Россияне применяют массированные обстрелы, чтобы склонить Украину к переговорам на своих условиях. Однако о новом широком наступлении речь не идет. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.
«Первая причина – они хотят нас победить. Понятно, что хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам», – сказал он.
Игнат заверил, что массированные ракетные обстрелы пока не свидетельствуют о новом широком наступлении. Наступательные действия ведутся только на Бахмутском и Авдеевском направлениях.