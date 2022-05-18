Рашисты так боятся партизан, что начинают учить украинский язык. Но кодовое слово «паляница» произнести не могут
В оккупированном Донецке неизвестные патриоты раскрасили мост в желто-голубые цвета. Несколько подразделений захватчиков открыто отказались воевать в Украине.
Фото: территориальная оборона ВСУ A A+ A++
Событие:Российские захватчики панически боятся ночной партизанщины и начинают учить украинский язык. Об этом сообщает СБУ, со ссылкой на перехваченные телефонные разговоры.
Детали и комментарии: Как отмечают в отечественной спецслужбе, во время общения между лицом кафиры жалуются на постоянные атаки со стороны украинских защитников на Запорожье и уже прощаются фразами «До свидания!».
«Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходит… Ну короче, бледь, зае*ало все, домой хочу, бледь. Уже. некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али», – жалуется оккупант своему товарищу, также воюющему в Украине.
В конце разговора захватчики переходят на украинский. В СБУ предполагают, что вскоре наши бойцы научат их здороваться правильно. «Слава Украине!».
«Впрочем, главное кодовое слово «паляница» все равно останется для оккупантов недостижимым. Как и планы закрепиться на украинской земле, где даже трактор может «напартизанить» российский танк!», – отмечают в спецслужбе.
Во временно оккупированном Донецке также активизировались партизаны, напомнившие российским захватчикам, что их город – это Украина. Они разрисовали в желто-голубые цвета украинского флага ограждение на мосту, а также гаражи. Работу местных патриотов показала территориальная оборона ВСУ на своей странице в Facebook.
Пользователи социальной сети заметили, что наконец-то в городе произошло «какое-то движение». Как и в Крыму, где местные жители также демонстрируют сопротивление оккупантам.
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А во временно оккупированном Мелитополе 18 мая партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. В настоящее время количество пострадавших и погибших уточняется. Об этом сообщает «РИА Мелитополь».
«Состав поезда – 10 вагонов, подрыв был совершен под вагоном с личным составом. По результатам взрыва – повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив из 10 вагонов. -ма цистернами ГСМ, следовавшего за бронепоездом», — сообщает Штаб обороны Запорожского края.
Из-за сопротивления украинского народа в военных подразделениях рашистов растет недовольство участием в боевых действиях. Оккупанты все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины.
«По данным военной разведки Украины, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70-го гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и предъявили требование вернуть их в места постоянной дислокации, – отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины – Команды частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения. опасный участок фронта».
Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в отделе ФСБ 58 общевойсковой армии решили наполнить подразделения 70-го полка своими внештатными агентами и информаторами. Напомним, основное место дислокации этого подразделения – город Весы Чеченской республики.