Рашисты сегодня дважды ударили ракетами по Кривому Рогу, снова целили в дамбу.
Еще до сих пор идет ликвидация последствий вчерашних обстрелов, спасатели борются с потоками воды, люди плавают в магазины на лодках.
Событие: Еще не успели жители Кривого Рога оправиться от вчерашней массированной ракетной атаки, как сегодня российские оккупанты снова дважды ударили по городу.
Детали и комментарии: Первый раз сигналы тревоги прозвучали в 13 -й часов.
«Крылатая попала в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, детальные последствия уточняются. Предварительно – без потерь», – написал в Telegram городской голова Александр Вилкул.
А уже через четыре часа глава ОВА Валенитн Резниченко проинформировал о новой ракетной атаке: снова два пролета в районе гидротехнических сооружений. В городе работают спасатели и аварийные службы. Больше деталей не сообщается.
В социальных сетях пользователи пишут, что после ракетных ударов снова начались проблемы с водоснабжением. В некоторых районах из кранов течет черная вода с песком.
Напомним, вчера поздним вечером враг атаковал второй по площади город страны сразу семью ракетами «Кинжал» и «Искандер». Приготовили по дамбе Карачуновского водохранилища. В результате этого повреждены гидротехнические сооружения.Уровень воды в реке Ингулец поднялся и подтопил 112 частных домов и усадеб не только в Кривом Роге, но и в окрестных населенных пунктах.Власти провели эвакуацию людей.Повреждены также несколько водоводов.
«Десятки улиц Центрально-Городского и Ингулецкого районов Кривого Рога сейчас подтоплены. В районе Гданцевки улицы затопило настолько, что людям приходится плавать в магазин на лодках. Подвалы, в которые снесли матрасы и карематы для обустройства бомбоубежищ, затопило», — сказал он. сообщает издание Telegraf.
читайте также: Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву: есть погибшие и раненые
Спасатели и аварийные службы всю ночь сражались с последствиями ракетного удара. По словам руководителя ОВА Валентина Резниченко, вода разлилась по гидротехническим сооружениям города. Утечка ее объемов достигла 100 кубических метров. В результате прорыва уровень воды в реке Ингулец повысился от одного почти до двух метров. Чтобы его снизить, пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению.
Местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону. А ГСЧСники спасли 11 человек. Сотрудники ГСЧС уже завершили работы по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды. Руководитель ГСЧС Днепропетровской области Андрей Кульбач отметил, что спасатели работают в экстремальных условиях, потому что у реки очень стремительное течение. Еще остаются подтопленными 79 частных жилых домов и приусадебных участков.
Ракетный удар по Кривому Рогу президент Владимир Зеленский назвал попыткой посеять панику среди людей и заявил, что российских оккупантов определенно ждет «справедливый ответ и возмездие:
>
«Страна-террорист и дальше воюет против мирного населения. На этот раз – ndash; ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли это сломать? Отнюдь», – написал глава государства в Facebook.
При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
< /p>