Рашисты разрушили школу в Бахмуте, есть пострадавшие
Вражеские снаряды также разрывались в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Фото: Нацполиция Украины A A+ A++
Событие: Сегодня российские кафиры обстреляли из авиации школу в Бахмуте. В помещении учебного заведения находились люди.
Детали и комментарии: По информации Национальной полиции, город обстреляли около восьми утра. Школа полностью разрушена. До полномасштабного вторжения России в Украине в ней обучалось 400 детей.
«На месте продолжают работать полицейские, спасатели и взрывотехники. Продолжается разбор завалов и осмотр территории. Предварительно есть информация о пострадавших. Следователи полиции совместно с СБУ задокументировали военное преступление россии по статье 438 Уголовного кодекса, как нарушение законов и обычаев войны», – сообщают правоохранители.
Также захватчики дважды обстреляли Черниговщину. Первый раз вчера поздним вечером ударили по селу Каменская Слобода, что в восьми километрах от российско-украинской границы, сообщает местное издание «Соседи.City».
«Это произошло в 22.40, – рассказывает жительница села Раиса. – Все уже к тому времени отдыхали. Вдруг услышали взрыв на улице и мгновенно посыпалось стекло в окнах – его просто выдавило взрывной волной».
Обстрел закончился около половины первого ночи. Но крестьяне не могли уснуть до утра. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пострадали шесть подворий. У трех из них никто не проживал, а у трех других повреждены как жилые, так и хозяйственные помещения. В домах в основном вылетели окна, а на одном подворье завалилась стена в сарае, где находился скот. снаряд разорвался совсем рядом.
читайте также: На Житомирщине задержан бывший боевик «ДНР», который пытался устроиться на службу в ВСУ А сегодня около 13 часов российская армия снова обстреляла пограничные Черниговщины. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
«Пограничники зафиксировали 4 взрыва (предварительно из артиллерии) недалеко от Горна с направления Новые Юрковичи (рф). Потерь среди личного состава и техники нет. Относительно повреждений инфраструктуры информация уточняется», – написал глава области в Telegram.
Вражеский обстрел зафиксировали и в Сумской области. Около 12.00; оккупанты накрыли огнем пограничную деревню Шосткинского района. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы. Данное помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения россии в Украину оно не использовалось». ; отмечают пограничники.
Также россияне ударили огнем по Золочевской общине в Харьковской области, сообщает Общественное Харьков. По информации главы общины Виктора Коваленко, в результате обстрела села Одноробовка ранения шеи получил 51-летний местный житель. Его доставили в Золочевскую больницу. Кроме того, в деревне горит склад. А около 13.00 кафиры обстреляли село Светличное. Там повреждены два двухэтажных дома.