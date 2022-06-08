Рашисты разрушили школу в Бахмуте, есть пострадавшие

magictr | 08.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Вражеские снаряды также разрывались в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Рашисты разрушили школу в Бахмуте, есть пострадавшие

Фото: Нацполиция Украины A A+ A++

Событие: Сегодня российские кафиры обстреляли из авиации школу в Бахмуте. В помещении учебного заведения находились люди.

Детали и комментарии: По информации Национальной полиции, город обстреляли около восьми утра. Школа полностью разрушена. До полномасштабного вторжения России  в Украине в ней обучалось 400 детей.

«На месте продолжают работать полицейские, спасатели и взрывотехники. Продолжается разбор завалов и осмотр территории. Предварительно есть информация о пострадавших. Следователи полиции совместно с СБУ задокументировали военное преступление россии по статье 438 Уголовного кодекса, как нарушение законов и обычаев войны», – сообщают правоохранители.

Также захватчики дважды обстреляли Черниговщину. Первый раз вчера поздним вечером ударили по селу Каменская Слобода, что в восьми километрах от российско-украинской границы, сообщает местное издание «Соседи.City».

«Это произошло в 22.40, – рассказывает жительница села Раиса. – Все уже к тому времени отдыхали. Вдруг услышали взрыв на улице и мгновенно посыпалось стекло в окнах – его просто выдавило взрывной волной».

Обстрел закончился около половины первого ночи. Но крестьяне не могли уснуть до утра. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пострадали шесть подворий. У трех из них никто не проживал, а у трех других повреждены как жилые, так и хозяйственные помещения. В домах в основном вылетели окна, а на одном подворье завалилась стена в сарае, где находился скот. снаряд разорвался совсем рядом.

читайте также: На Житомирщине задержан бывший боевик «ДНР», который пытался устроиться на службу в ВСУ А сегодня около 13 часов российская армия снова обстреляла пограничные Черниговщины. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

«Пограничники зафиксировали 4 взрыва (предварительно из артиллерии) недалеко от Горна с направления Новые Юрковичи (рф). Потерь среди личного состава и техники нет. Относительно повреждений инфраструктуры информация уточняется», – написал глава области в Telegram.

Вражеский обстрел зафиксировали и в Сумской области. Около 12.00; оккупанты накрыли огнем пограничную деревню Шосткинского района. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы. Данное помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения россии в Украину оно не использовалось». ; отмечают пограничники.

Также россияне ударили огнем по Золочевской общине в Харьковской области, сообщает Общественное Харьков. По информации главы общины Виктора Коваленко, в результате обстрела села Одноробовка ранения шеи получил 51-летний местный житель. Его доставили в Золочевскую больницу. Кроме того, в деревне горит склад. А около 13.00 кафиры обстреляли село Светличное. Там повреждены два двухэтажных дома.

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