Рашисты повредили 18 объектов критической инфраструктуры в 10 регионах Украины, — Шмигаль
Сотни населенных пунктов остались без света.
Фото из сообщения Максима Галущенко в Facebook A A+ A++
Событие: Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Telegram, что сегодня утром вражескими ракетами и дронами повреждены 18 объектов критической инфраструктуры в 10 регионах Украины, большинство из которых — энергетические.
Детали и комментарии: По словам Шмыгаля, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО большинство ракет были сбиты, заметил премьер-министр.
Издание Elektrovesti сообщило в Telegram, что оккупанты нанесли ракетные удары по трем ГЭС — Днепровской, Днестровской и Кременчугской. Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил в Facebook, что обстрелы подверглись электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По его словам, в результате этой массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в Киеве, Черкассах, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях. Министр попросил всех украинцев в населенных пунктах, не пострадавших от обстрелов, максимально снизить потребление электроэнергии. «Снижение нагрузки на энергосеть поможет нашим энергетикам быстрее возобновить энергоснабжение во временно обесточенных регионах», — подчеркнул он.
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Между тем «Укрэнерго» отметило в Facebook, что новые повреждения осложнили ситуацию в энергосистеме Украины. «Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены. Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) введены локальные ограничения потребителей в пределах областей. необходимое ограничение потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме», — отметили в «Укрэнерго».
Известно, что в Киеве повредили энергообъект, питающий 350 тысяч квартир. 80% жителей столицы остались без воды в результате террористических ударов россиян. Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций, отметил в Facebook мэр столицы Кличко. Киевлян просят запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж.