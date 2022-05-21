Рашисты опрокидывают подразделения из забайкалья и мобилизуют местных жителей оккупированных территорий, – Генштаб ВСУ
В российской армии наблюдаются проблемы с обеспечением. Воины одного из подразделений ходят в женских лосинах и галошах.
Фото: Генштаб ВСУ. A A+ A++
Событие:Российские оккупанты ведут активные боевые действия на Донбассе, прилагают максимум усилий, чтобы добиться успеха. не допустить выход наших войск к государственной границе на Харьковщине. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Детали в комментарии:«На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях. На Слобожанском направлении решисты бомбили из авиации и обстреливали из артиллерии наши позиции вблизи Великой Длинного», – рассказывает представитель главного органа управления войсками Александр Штупун.
На Донецком направлении кафиры пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганщины. Обстреливали позиции ВСУ и гражданские объекты всем спектром вооружения, включая авиацию и бомбили объекты гражданской инфраструктуры во Врубовке Луганской и Бахмуте Донецкой области. При поддержке авиации и артиллерии пытались штурмовать Липово, Васильевку, Марьинку и Новомихайловку, но потерпели поражение. .
читайте также: Гатят по домам культуры и даже по туалетам. Российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по украинским населенным пунктам
«Командование оккупационных войск российской федерации продолжает проведение мероприятий скрытой мобилизации с целью замещения военнослужащих, понесших потери на территории Украины, отмечают в Генштабе ВСУ. Проводится работа по привлечению в ряды вооруженных сил войск агрессора лиц, находящихся на временно оккупированной территории Для усиления группировок враг формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа и активно использует военно-транспортную авиацию для опрокидывания живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы. «национализации» компаний-представителей телекоммуникационных услуг».
Учредитель расследовательной группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал в интервью изданию «Медуза», что через полтора месяца ВСУ смогут перейти в полноценное контрнаступление на Донбассе для освобождения территорий и будут пытаться вы дрезать пути снабжения русской армии. Ресурсы для этого есть.
Между тем в Золочевском районе Харьковской области сотрудники полиции эксгумировали тела 6 погибших российских военнослужащих. Среди них есть подполковник В.С.Герасимов. В армии кафиров наблюдаются проблемы с обеспечением. В частности, военные, дислоцирующиеся в Боровской общине, вызывают удивление и даже смех. Воины одного из «квартируемых» подразделений в Радьковском клубе ходят в домашней одежде, некоторых мужчин видели даже в женских лосинах, а вместо берцов носят галоши или резиновые тапочки, сообщают в поселковом совете.