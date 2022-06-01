Рашисты обстреливают Николаев. В городе слышны взрывы
Руководитель области попросил жителей Николаевщины подождать с возвращением домой две-три недели.
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Фото со страницы Facebook A A+ A++
Событие: Российские кафиры открыли огонь из артиллерийских систем по Николаеву. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.
Детали и комментарии: «Николаев. Артиллерийский обстрел, — ударил тревогу Александр Сенкевич. — В городе раздаются взрывы ! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!». Также мэр уточнил, что обстрелы начали в 14.45, и попросил жителей оставаться в укрытиях.
Перед началом этой атаки глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что россияне снова усиливают обстрелы, поэтому призвал жителей города подождать с возвращением. «У нас продолжают усиливаться обстрелы, хотя город и оживает. Поэтому у тех, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Потом еще раз обсудим этот вопрос», — сказал 41-летний Ким в видеообращении.
Он также отметил, что российские кафиры отступают и боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины. «Начали взрывать мосты во время отступления. Они боятся контрнаступления украинской армии и подрывают, уходя… Боятся прорыва ВСУ. А мы не боимся и поддерживаем наших военных», — сказал глава ОВА.
Николаев и область в последнее время стали мишенью для путинской армии. 29 мая в результате обстрела один человек убит, двое ранены. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). 30 мая захватчики ранили 14 человек, среди которых одного ребенка.
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«Рашистские твари, продолжая обстреливать Николаевщину, в последние дни начали использовать наиболее подлую тактику – выгоняют самоходные артиллерийские установки из укрытий и стряпают по нашим населенным пунктам, даже не прицеливаясь, – сообщила в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. больницах Николаевской области находятся 260 граждан, пострадавших от атак российских войск. Больше всего обстрелов зафиксировано в Баштанском районе – Березнеговатской, Ингульской и Широковской общинах. Разрушены жилые дома, фермерское хозяйство, столовая». 31 мая в результате обстрелов оккупантов в Николаеве снаряды разрывались прямо во дворах многоквартирных домов. ранения. Кроме того, из-за регулярных обстрелов территории Николаева и области повреждено 12 учебных заведений, в том числе 2 школы-интерната, полностью разрушены 7 детских объектов. К сожалению, эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
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