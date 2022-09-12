Рашисты обстреляли ракетами Харьков, Славянск и Краматорск. Есть разрушения, погибшие и раненые
Какова была ситуация в других регионах страны?
Фото: Павел Кириленко/Facebook A A+ A++
Событие: Вчера вечером и ночью российские оккупанты обстреляли мирное население и гражданскую инфраструктуру девяти регионов Украины. Есть много разрушений, погибших и раненых.
Детали и комментарии:Во время вечерней воздушной тревоги, продолжавшейся более полутора часов, враг ударил ракетами и Харьковской ТЭЦ, являющейся одной из крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. В результате в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской возникли проблемы с поставкой электроэнергии и перебои с водой. Полностью возобновили питание для жителей Сумщины, Днепропетровской области и Полтавщины. В то же время, 20 процентов жителей Харьковщины все еще остаются без электроэнергии. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Вчера вечером в Кременчугском районе Полтавской области силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Около четырех утра враг нанес ракетный удар по Запорожью. Нанес ущерб один из объектов инфраструктуры на окраине города.
Ночью был минометный обстрел Белопольского общества в Сумской области там зафиксировали 15 прилетов. По Середино-Будской общине четыре раза прилетело из миномета, а в сторону Шалыгинского общества россияне открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, три длинные очереди в направлении села Екатериновка. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
На Днепропетровщине ночью враг снова обстрелял два района.
«Никопольский район накрыли огнем трижды. Попали по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской .Поврежденные частные дома, лицей и электросети, – написал в Facebook председатель ОВА Валентин Резниченко. – В Криворожском районе враг нанес удар по Зеленодольской общине. Изуродованные дома и газопровод».»В результате ракетных ударов ночью по критической инфраструктуре Харькова два работника погибли. Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар. Еще одно ракетное попадание было в Новобаварском районе областного центра. Частично разрушен 5-этажный жилой дом. К сожалению, один человек погиб и двое». получили ранения», сообщил в Facebook глава ОВА Олег Синегубов.
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Также от ракетных обстрелов россиян пострадал объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Два человека получили ранения.
На Луганщине по позициям защитников за ночь совершено 7 артиллерийских, 6 минометных и 5 обстрелов из РСЗО. Однажды оккупанты пытались прорваться на танке и нанесли ракетный удар.
«Российские ракеты в Краматорске попали в больницу, 2 частных дома и гараж. Около полуночи обстреляли Константиновку — загорелась сухая трава на открытой территории, повреждены 2 дома. В Красногоровке повреждены 3 многоэтажки, в Авдеевке В Парасковеевке разрушен один и повреждено 13 домов» написал в Facebook глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Оккупанты также нанесли удар по Славянску. Значительные разрушения получили несколько домовладений. Кроме того, враг попал в кирпичный завод.
Вчера около полуночи обстрелов подвергся поселку Березнеговатый Николаевской области. Повреждены газопровод, жилые дома, административное здание и технические сооружения коммунального предприятия, магазины.
На Херсонщине обстановка остается сложной. Вражеская армия обстреляла пгт Архангельское, села Любимовка, Ольгино и Станислав, в результате чего повреждены жилые дома, среди местных есть погибшие и раненые. По всей территории области военные РФ усилили административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час.