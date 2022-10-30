Рашисты обстреляли промышленную зону Энергодара, большая часть города осталась без электроснабжения
За минувшие сутки враг по разному виду вооружения накрыл огнем более 86 украинских сел и городов.
Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар. Под вражеским огнем оказалась промышленная зона города.
Детали и комментарии: «Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас в результате обстрела рашистами промышленной зоны большая часть города осталась без электроэнергии. Предварительно попали в одну из подстанций. Ждем обновления информации о масштабах повреждения и восстановления электроснабжения», – сообщил в Telegram городской голова Дмитрий Орлов.
Также утром оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине. В результате возник масштабный пожар на территории мясокомбината. Пламя охватило помещение одного из цехов.
«На месте работают спасатели, пожар локализован. Предварительно, никто не пострадал, – написал в Facebook председатель ОВА Олег Синегубов. – За прошедшие сутки враг также обстреливал населенные пункты Волчанской общины, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района».
Россияне не оставили в покое этой ночью и на Днепропетровщине. Еще раз накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь.
«В городе изуродованы 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные сооружения и газопровод, – сообщил в Facebook глава ОВА Валентин Резниченко. – Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем вовремя. Серьезно повреждены авто предприятия К счастью обошлось без человеческих жертв.
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Утром россияне снова устроили по Никопольскому району.Под огонь попала Марганецкая община, повреждены дома. -летняя женщина.
Как отмечается в своде голов областных военных администраций, за прошедшие сутки россияне обстреляли приграничье Сумщины. В общей сложности было 38 «прилетов» из артиллерии, минометов и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера. Под вражеским огнем оказались пять общин. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
Ночью зафиксирован ракетный удар по Дружковке Донецкой области. В результате повреждена недействующая школа и жилые дома частного сектора. Также сегодня ночью был обстрел Торецкая, поврежден дом в центре города. Единичные прилеты вражеских снарядов наблюдались по старой и центральной части Авдеевки. На линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. Также за минувшие сутки на деоккупированных территориях были обстреляны Лиман, села Торское и Заречное. Во время разминирования села Татьяновка взорвался сотрудник ГСЧС. От вражеских стрел в сутки на Донетчине погибли пять мирных жителей и восемь получили ранения.
В течение суток враг дважды атаковал Очаковскую общину на Николаевщине. В частности, вчера днем наносил удары по территории аквазоны и сегодня ночью в результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный дом и гражданские гаражи. Сегодня утром обстрелы получили Широковское общество, в результате чего разрушены один иа повреждены два жилых дома.
В общей сложности за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали более 45 населенных пунктов. Кроме того, из разных видов вооружения решисты обстреляли почти 86 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.