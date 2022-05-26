Рашисты обстреляли Харьков. Число погибших и раненых выросло
За последнюю неделю враг совершил 63 ракетных удара и 41 авиационный по территории Украины.
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Событие: Российские захватчики снова обстреливают Харьков. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Детали комментарии:Сначала Синегубов озвучил, что 7 человек ранены и 4 убиты, но впоследствии советница главы облсовета Наталья Попова заявила, что количество жертв возросло до 7. Кроме того, 17 человек ранены, среди которых 9-летний ребенок. «Просим жителей Харькова и района находиться в укрытиях. Оккупанты снова обстреливают областной центр», — призвал Олег Синегубов.
Городские власти Харькова решили не приостанавливать движение поездов метрополитена во время артиллерийских обстрелов россиян, но выделят специальные сектора на платформах подземных станций для укрытия людей. Об этом заявил в Facebook городской голова Харькова Игорь Терехов. «Любые харьков!» Сегодня в Харькове громко и опасно, — обратился 55-летний Терехов. — Вражеские войска снова обстреливают наш город: есть раненые, к сожалению, и несколько человек погибло. Я призываю вас находиться в безопасных местах: подвалах , укрытиях, на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и пережить бомбардировки».
Терехов подчеркнул, что сейчас главной заботой всех горожан должно быть сохранение собственной жизни . Он попросил людей, которые будут прятаться на станциях метро, быть осмотрительными и внимательными.
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26 мая Николаевский облсовет в Facebook сообщил, что в среду оккупанты убили одного человека и еще 14 ранили обстрелами. «В окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые пасли коров — одна погибла на месте, другая госпитализирована в больницу, — говорится в сообщении. — В общей сложности за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 14 человек. Сейчас больше всего достается Николаевскому и Баш. районам – в частности, Березнеговатской и Широковской общин. Уничтожены жилые дома и повреждены, по меньшей мере, четыре социальных объекта».
Как сообщил во время брифинга в Медиацентре «Украина» заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, в период с 19 по 26 мая оккупанты совершили 63 ракетных удара и 41 авиационный по территории Украины. «Основными целями противника были объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного сообщения», — сказал Громов, добавив, что за прошедшие сутки ракетные удары получили населенные пункты Соледар, Бахмут, Краматорск, Бахмутское, Устимовка, Покровское, Лиман, Славянск, Запорожье, Кривой Рог и другие, а авиационных — Лиман, Северодонецк и Авдеевка.