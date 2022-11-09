Рашисты атаковали Днепр дронами-камикадзе: попали в логистическое предприятие, ранены.
Вражеский удар нанес сильный пожар.
Фото из сообщения Валентина Резниченко в Facebook A A+ A++
< strong>Событие: оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города и села. Враг нанес удары по нескольким регионам Украины.
Детали и комментарии: Этой ночью рашисты массированно атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе. «Пять баражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила. Есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4 его работника. Все в больнице. Трое тяжелых. Вражеский удар нанес сильный пожар. Горело на более 3 000 квадратных метров. уже укротили. Разрушены склады предприятия», — сообщил в Facebook глава ОВА Валентин Резниченко. По его словам, по Никопольскому району россияне стреляли «Градами» и тяжелой артиллерией. Пострадали две общины — Мировская и Марганецкая. К счастью, люди уцелели. В общинах повреждены дома, частное предприятие, линия электропередач.
За минувшие сутки захватчики убили 3 гражданских лица в Донецкой области, еще 11 человек получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации — в Ямполе, сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко. По его данным, с начала полномасштабного вторжения рашисты лишили жизни 1177 гражданских, ранили 2566 человек. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Напомним, вчера оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску. Снаряды прилетели в районе одной из местных школ — пострадало и здание заведения, и близлежащие жилые дома. Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик.
Ночью враг обстрелял пограничные населенные пункты Харьковщины по артиллерии и минометам, рассказал в Telegram глава ОВА Олег Синегубов. В Дворичанской общине Купянского района оккупанты повредили административное здание и частное домовладение. Медики госпитализировали 42-летнюю женщину и 31-летнего мужчину, получивших ранения. По словам Синегубова, минная опасность в Харьковской области еще долго будет оставаться одной из самых больших проблем. «Российские оккупанты заменяли абсолютно все. К сожалению, в течение суток 2 работника дорожной службы 21 и 51 лет погибли. Еще двое мужчин 55 и 34 лет получили ранения. Спецтехника зацепила мину во время работ в Чугуевском районе», — заметил он. Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 635 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.
читайте также: Государство забрало у Коломойского, Жеваго, Григоришина и Богуслаева активов на $956,5 млн., – СМИ
Беспокойно было и на Николаевщине. Враг наносил артиллерийские удары по Шевченковскому обществу. Попадание зафиксировано в объект промышленной инфраструктуры, отметил в Telegram глава ОВА Виталий Ким. Обстрелов испытала и Широковская община, где разрушен дом, поврежден частный транспорт и зафиксировано попадание по открытым территориям. К счастью, пострадавших нет.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов. В полицию поступило 18 сообщений о разрушении домов. граждан и объектов инфраструктуры.