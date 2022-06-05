Рашистов, бегущих с поля боя, не сдерживают даже кадыровцы и заградительные отряды
Российские спецслужбы признали, что их пропаганда явно хромает. Теперь подготовили новые методы.
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Событие:Российские кафиры, воюющие в Украине, массово пытаются избежать прямых боевых столкновений нашими защитниками и убегают с поля боя. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.
Детали и комментарии:«Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых «кадыровцев» и усиленный контроль со стороны «личников» и пограничников, российские кафиры всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины, — отмечают разведчики» бригады 2-й общевойсковой армии страны-оккупанта скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска «Шияне» белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. обсуждают возможность сдачи в плен защитникам Украины».
Между тем, российские спецслужбы признали, что их пропаганда о «спецоперации» в Украине явно хромает. СБУ получила доступ к пропагандистским методикам ФСБ о «правильном освещении спецоперации». В них оккупанты довольно правдиво указывают последствия, с которыми столкнулись после нападения на наше государство.
«Сотрудники 5-го отдела ФСБ признают в своих документах, что население россии до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом «решения целей РФ». Поэтому пытаются найти новые аргументы, чтобы объяснить это, и в то же время оправдать преступления российских военных». ; говорит Артем Дехтяренко, представитель СБУ.
Российские спецслужбы признают, что после нападения на Украину даже самой России появилось недоверие к кремлевским СМИ, констатируют высокий уровень пацифизма среди российской молодежи, полное отсутствие поддержки украинцами действий российских захватчиков. Чтобы изменить ситуацию, спецслужбы страны-агрессорки предлагают создавать больше роликов про «героев асвабадителей», спасение животных, воссоединение разведенных семей… то есть больше «мимимишны»» историй, которых сейчас не хватает.
читайте также: Российские захватчики попали в храм на Донетчине, в котором находилось около 300 людей. .– В перехватах СБУ эти факты неоднократно подтверждали сами кафиры, рассказывая о пытках и расстрелах мирных людей, грабежах бытовой техники, поедании домашних собак».
Еще один способ отбелить преступления РФ по этой методичке – сочинение так называемых «историй успеха» на оккупированных территориях и планы по их послевоенному восстановлению. Но сначала ФСБ требует отключить на них трансляцию всех украинских телеканалов и запускать в эфир российские программы с бессмысленным тезисом: «Мы воюем за вас, что потом вам передать эти территории». Однако единственное, чем «отличились» российские кафиры – это своими зверствами, убийствами мирных людей и уничтожением украинских городов и сел. А вместо «восстановления» захватчики воруют и вывозят все, что видят: от фенов до зерна и металла.
«А чтобы распространять необходимые нарративы на украинских территориях, кафиры планируют «в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сетки агитаторов, – отмечают в СБУ. – Им даже в голову не приходит мнение, что ни одна пропаганда не сможет изменить отношение украинцев к оккупантам. Потому что мы собственными глазами видели их «агитацию» бомбами и шарами».