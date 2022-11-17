«Рамштайн-7»: по меньшей мере шесть стран объявили о новой военной помощи для Украины
Какое оружие получат ВСУ?
Фото из сообщения Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: Вчера, 16 ноября, в онлайн-формате состоялась седьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемая «Рамштайн-7».
Подробности и комментарии: Известно, что в нем приняли участие около 50 стран. После завершения встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине. Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения. По его словам, Швеция предоставит новый пакет помощи на $287 миллионов. Испания пообещала направить еще две пусковые установки Hawk и ракеты к ним. Канада объявила о транше $376 миллионов, а также подтвердила, что остается ведущим донором зимнего обмундирования и оборудования для ВСУ. Деньги пойдут на военную и телекоммуникационную технику, оборудование для наблюдения, топливо и медоборудование. Германия предоставит Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II, а также — противовоздушные средства. «Греция объявила о передаче артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», — отметил глава Пентагона. Кроме того, Польша обязалась поставить нам дополнительное артиллерийское, противотанковое вооружение и средства противовоздушной обороны малой дальности.
Ллойд Остин считает, что зимой значительное преимущество на фронте будут украинцы — они гораздо лучше оснащены и подготовлены. «Мы предоставили Украине огромное количество зимнего снаряжения. России будет сложно завезти то снаряжение, которое им нужно для активной войны зимой», — сказал он. сказал министр, пишет РБК-Украина. Он отметил, что группа «Рамштайн» сыграла немаловажную роль в обеспечении военного потенциала Украины. Страны-члены контактной группы также помогают учить украинских военных, как использовать предоставленное оборудование. К тому же, по его словам, сейчас многие страны ищут способы помочь Украине защитить себя на длительный срок.
Министр обороны Алексей Резников кратко подытожил результаты заседания. «Рамштайн-7 в нескольких словах. Свободный мир с нами к победе. Украина – это сила сейчас: увеличенный экономический потенциал, лучшая подготовка украинской армии, современная логистика», — написал он в Twitter. Резников поблагодарил партнеров за поддержку и новые инициативы. Он также ожидает больших результатов еще до следующей встречи Рамштайн в Германии.
читайте также: Парламент в пятый раз продолжил военное положение и общую мобилизацию Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул на заседании, что Россия проиграла в Украине в стратегическом, оперативном и тактическом плане Также Милли считает, что вероятность захвата Россией всей территории Украины близка к нулю. Но быстро выгнать российские оккупационные войска со всей украинской территории будет очень сложно.