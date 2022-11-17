Ракетный удар по Польше: украинские специалисты присоединятся к работе следственной комиссии
Байден отреагировал на заявление Зеленского о происхождении ракеты.
Событие: Украинские специалисты присоединятся к работе совместной международной следственной комиссии по расследованию инцидента с падением обломков ракеты на территории Польши. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы в рамках участия в Bloomberg New Economy Forum.
Детали и комментарии: «Я не знаю, что произошло. Мы не знаем стопроцентно. Мир не знает. Но я уверен, что это была российская ракета, уверен, что мы стреляли из систем ПВО. Но конкретно нельзя сегодня о чем-то говорить – что это была ПВО» Украины. Хотя мы благодарны, что никто нас не обвиняет, потому что мы боремся против российских ракет на нашей территории», — отметил Владимир Зеленский. В то же время, президент отметил: только после проведения следствия можно будет делать выводы, какая именно ракета упала на территорию Польши. «Вчера мы настаивали, чтобы нас присоединили к совместной международной следственной комиссии, и уже поздно вечером мы получили подтверждение. С самого утра наши специалисты поедут на место и присоединятся к этому профессиональному сообществу, — сообщил глава государства.
Во время встречи с представителями СМИ по случаю Дня работников радио, телевидения и связи президент заявил, что, по информации командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины и Главнокомандующего ВСУ, это не был ракетный удар с украинской стороны, и он не сомневается в их данных . Владимир Зеленский также сообщил, что с нанесенных ракетных ударов по времени с этим событием совпадает один удар. на украинском территории. «Да, мы не можем исключать, что на скорости какой-то обломок полетел. Но для этого есть следствие. Но главное: диаметр – 20 метров, глубина – 5 метров. Может быть обломок или нет? У меня есть свое мнение. Я считаю. , что это российская ракета, доверяя докладу военных», — отметил президент.
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Напомним, Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО. Также президент США опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не украинского происхождения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Байдена. «Это не доказательство», — сказал Байден журналистам в Белом доме по возвращении из поездки в Азию.
На месте падения ракеты в Пшеводове на территории Польши следователи уже собрали определенные доказательства, указывающие на последовательность событий, заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, пишет bbc.com со ссылкой на TVN24. По его словам, следователи изучают остатки ракеты, глубину кратера, вычисляют направление, откуда она прилетела и количество использованного топлива. Напомним, 15 ноября на территории Грубешовского уезда Люблинского воеводства в результате падения ракеты произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.