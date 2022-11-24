Ракетный террор РФ: Зеленский выступил на срочном заседании Совбеза ООН
Представитель России цинично прокомментировал вчерашние обстрелы.
Событие: Президент Владимир Зеленский выступил в режиме видеоконференции на Совбезе ООН, где призвал реагировать на российский террор и «дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН «.
Детали и комментарии: «Пока Украина предлагает мирный план по десяти пунктам, РФ отвечает ракетами. Мы ждем реакции на террор россии», — подчеркнул глава государства. Он призвал предоставить Киеву новейшие системы ПВО и ПРО, а также лишить РФ права голоса в международных организациях. «Государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях, касающихся его агрессии, его террора. Это тупик, когда развязавший войну и несущий ответственность за террор блокирует любую попытку Совбеза ООН выполнить свой мандат «, — подчеркнул президент Украины. Владимир Зеленский заметил, что любые российские формулы не предусматривают ничего другого, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. Также президент пригласил представителей ООН приехать и посмотреть на то, что Россия сделала с украинской инфраструктурой.
В Совбезе ООН резко осудили ракетные удары РФ по Украине. Россия должна немедленно прекратить обстрел объектов гражданской инфраструктуры Украины, заявила на экстренном заседании заместитель генерального секретаря организации Розмари Ди Карло. «Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, как и атаки на военные объекты, если это может нанести вред гражданскому населению… ООН решительно осуждает эти нападения и требует, чтобы Россия немедленно прекратила подобные действия. какие нарушения законов должна быть ответственность», — предупредила Ди Карло, пишет dw.com. По ее словам, российские ракетные удары снова вызывают опасения, что нынешняя зима станет катастрофической для миллионов украинцев, которым грозят несколько месяцев «в условиях холодной погоды без отопления, электричества, воды и других основных коммунальных услуг».
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя цинично отреагировал на вчерашние российские удары. Он утверждает, что жилые дома в городах Украины разрушают… «сбившиеся с курса ракеты украинского ПВО или их обломки». Небензя также заявил, что ракеты, попавшие в среду в жилые дома в Киеве и в Вышгороде, — это якобы «американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву», и обвинил Запад в «накачке» Украины оружием.
читайте также: В помещениях УПЦ (МП) нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и «сомнительных» граждан РФ «Слушать посланника Путлера в Совбезе ООН, как и сегодня, одна из самых ужасных моих обязанностей. место в аду вечное, сегодняшнее террористическое нападение Путлера на Украину не оставляет мне дипломатических вариантов. В аду будет «плач и скрежет зубов», но не будет покаяния». написал в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Напомним, 23 ноября в ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и в Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БпЛА «Ланцет». Силы обороны Украины сбили 51 ракету и 5 беспилотников. По данным МВД, российские террористы попали в три многоэтажных дома. К сожалению, 10 человек погибли, более 36 человек ранены. С 10 октября по 23 ноября рашисты совершили около 600 ракетных атак по Украине.