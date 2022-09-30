Ракетные обстрелы гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших — дети
В области объявлен траур.
Фото из сообщения Александра Старуха в Telegram A A+ A++
Событие: Сегодня утром рашисты расстреляли мирных граждан, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне на выезд из Запорожья, сообщил Офис генпрокурора в Facebook.
Детали и комментарии: Около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожье. пострадавших дети», — рассказали в Офисе генпрокурора. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
«Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины. Оккупанты нанесли удар по беззащитным украинцам. Это очередной теракт страны-террориста», — заметил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, на месте работают спасатели, медики, все службы. В связи с трагедией и с целью почтить память погибших 1 октября объявляется днем траура в Запорожской области. области Анна Ткаченко сообщила, что на выезд из Запорожья зарегистрировались 248 гражданских автомобилей. К моменту обстрела на месте было около 100 человек. По ее словам, 62 человека доставлены в медицинские учреждения города.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что утром по Запорожью было выпущено 16 ракет с применением ЗРК С-300. Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда с временно оккупированной территории Украины. «Россияне продолжают уничтожение украинцев и нашей Запорожской земли. Продолжают террор. Продолжают убийства. Нелюди», — написал Тимошенко.