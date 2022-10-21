Рак молочной железы: мифы и факты
Правда ли, что большая грудь — это больший риск онко? Может ли из-за тесных бюстгальтеров появиться опухоль? Или уплотнение – это всегда рак?
class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/10/19acc921688af801b27d53b00356d431.jpg» alt=»Рак молочной железы: мифы и факты» />
Фото Depositphotos A A+ A++
20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. Это очень распространенная онкоболезнь: в мире она диагностирована у 2,3 миллиона женщин. В Украине, по данным Национального канцер-реестра, в 2020 году раком молочной железы заболели 12 164 женщины и умерли 5156. Есть много мифов о болезни. В этом тексте врач-онкогинеколог опровергает наиболее распространенные из них.
Только у женщин после 40 mdash; 45 лет могут обнаружить рак груди?
— Эта болезнь обусловлена генетически и связана с мутациями в генах BRCA1 и BRCA2, поэтому может развиться в достаточно молодом возрасте, — говорит Валентин Корниенко, врач-онкогинеколог. — Мне не случались случаи рака молочной железы у пациенток в возрасте до 20 лет. А вот 30-летних пациенток с раком молочной железы у меня было. Замечу: с возрастом риск рака действительно возрастает.
Если в груди есть уплотнение — это рак?
— Не всегда. В 80 — 85% женщин представляют кисты, аденомы в молочных железах. У кого они более выражены. И, обнаружив это, многие пациентки думают о худшем — онкоболезнь. Однако обычно речь идет о доброкачественных изменениях, не требующих какого-либо особого лечения. Чем больше размер груди у женщины, тем больше вероятность появления опухолей?
— Нет, связи между размером груди и появлением опухолей нет.
Если принимать гормональные препараты, то повышает ли это возможность возникновения рака молочной железы?
— Гормональные контрацептивы не приводят к возникновению рака молочной железы. Однако препараты следует назначать только после тщательного обследования. Потому что если в молочной железе есть даже очень маленькая опухоль, то гормональные контрацептивы будут ускорять ее развитие. Что касается заместительной терапии, когда назначают эстрогены, то, как показывают новейшие исследования, эти препараты можно употреблять не более 5 лет, чтобы не навредить организму.
читайте также: Второй день рождения бабушки Марии. На дом 93-летней женщины упала российская ракета. Но не разорвалось!
Тесные бюстгальтеры могут вызвать рак груди?
— Иногда пациентки думают, что у них онкология – mdash; из-за травмы. Мол, от какого-то удара. Такие представления не подтверждены научно. Как и влияние тесных бюстгальтеров на появление и развитие опухолей. Рак груди возникает из-за нарушения гормонального фона и мутации генов.
Загорание может привести к раку груди?
— Нет исследований, подтверждающих, что загорание провоцирует развитие опухолей молочных желез. Но те, кто любит загорать, подвергают себя большему риску возникновения рака кожи и меланомы.
Нерожавшие женщины больше подвержены раку груди?
— Беременность и грудное кормление являются в определенной степени профилактикой рака груди. Но если женщина не рожала, это обстоятельство не означает, что у нее неизбежно будет рак груди. И аборты тоже на это не влияют.
ЛЮБИТЕ СЕБЯ — ПРОХОДИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЧАСНО
Врачи отмечают: важно регулярно проходить маммографические обследования и УЗИ молочных желез, это поможет выявить болезнь на ранних стадиях. Также следует сбалансированно питаться, поддерживать вес в норме, отказаться от курения и спиртного, выполнять физические упражнения. Напомним также, что в Украине лечение рака молочной железы гарантировано во всех коммунальных медучреждениях страны. В перечень бесплатных услуг входят:
- инструментальная и лабораторная диагностика (безвозмездными являются МРТ, КТ и УЗИ);
- операции с обезболиванием на всех этапах, а также послеоперационное обновление; /li>
- радиотерапия и химиотерапия;
- обеспечение лекарствами из Национального перечня, включающими базовый набор, который закупают больницы;
- пребывание в стационаре и питание, сопровождение пациентов с онкологией после ремиссии.