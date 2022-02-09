Районные госадминистрации Киева никто не ликвидирует, — Владимир Бондаренко
Владимир Бондаренко считает, что центральная власть нарушает гарантии местного самоуправления. Фото: Борис Корпусенко
На днях Кабмин принял постановление, которым запретил создание структурных подразделений местных государственных администраций, дублирующих деятельность КГГА или РГА.
Таким образом правительство в очередной раз демонстрирует непонимание центральной властью базовых европейских ценностей, среди которых демократия и самоуправление. Об этом заявил заместитель городского головы—секретарь Киевсовета, глава столичной ячейки партии «УДАР Виталия Кличко» Владимир Бондаренко.
Он отметил, что Конституция и законы Украины относят к исключительной компетенции Киевского городского совета вопросы организации управления районами. На прошлой неделе Киевсовет создал 10 департаментов в районах, которые должны выполнять полномочия местного самоуправления.
«Это конституционное и законное право города на определение системы организации управления районами, на которую в последнее время откровенно посягают центральные власти. Никакого дублирования деятельности РГА город не создает, ведь райгосадминистрации как органы исполнительной власти продолжат исполнение своих полномочий. Зато департаменты будут выполнять именно самоуправляющиеся полномочия — что соответствует Европейской хартии местного самоуправления», — объяснил Владимир Бондаренко.
Также он подчеркнул, что Киевсовет не воюет с кем-либо, ведь большинство политсил во время выборов в столице необходимость восстановления райсоветов, поэтому данное решение — это о самоуправлении, о киевлянах и об их независимом управлении городом.
«Самоуправление и демократические ценности — базовые ценности для „УДАРа“, которые мы отстаивали последовательно все годы. Поэтому, Киевский „УДАР“ будет защищать местное самоуправление в Киеве и системно противодействовать любым нападкам, давлению со стороны центральной власти»,— заявил Владимир Бондаренко.
По его словам, РГА остаются, их никто не ликвидирует . Они продолжат действовать и выполнять полномочия органов государственной власти, например, в сфере субсидий или оздоровления по постановлениям Кабмина.
«Даже вопреки закону мы продолжим финансировать РГА, потому что они должны финансироваться исключительно на средства центральной власти. Но там работают киевляне, которых Киев не оставит без зарплаты»,— сказал Владимир Бондаренко.
Председатель Киевской городской местной организации партии «УДАР Виталия Кличко» с сожалением констатировал, что политическая борьба для оппонентов его политсилы — это не цивилизованные методы, а варварство, когда в ход идут давление правоохранителей и нарушения гарантий самоуправления.
«Курс на централизацию, давление на местное самоуправление — откровенно неверный путь, который сегодня выбирают центральные власти. „УДАР“ защищал самоуправление и продолжит это работы законно»,— отметил Владимир Бондаренко.
«Ударовцы» считают, что решение центральной власти, которая за три дня не только отстранила избранного Киевского городского голову от влияния на влияние на назначение и освобождение председателей РГА, но и уволила трех и назначила четырех и.о. глав райгосадминистраций в обход города — это грубое вмешательство в управление Киевом и путь к узурпации власти. Отметим, речь идет о том, что 24 января Кабмин определил новый порядок назначения и освобождения глав районных государственных администраций. которым их кандидаты отныне будет предлагать премьер-министр, а не председатель КГГА.
На прошлой неделе после несколькочасового обсуждения Киевсовет принял ряд решений по совершенствованию системы управления районами столицы. В частности, депутаты проголосовали за восстановление в городе райсоветов. Их полномочия определят до марта.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»