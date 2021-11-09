Радиодиктант национального единства: где киевлянам писать и когда присылать
Традиционно самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня в 10:00 стартует Радиодиктант национального единства. В День украинского письменности и языка ежегодно его пишут украинцы по всему миру. К слову, он поделился со слушателями информацией, что этот текст является началом нового романа.
Традиционно Радиодиктант будет звучать по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура, однако в который раз выйдет за пределы чисто радиоформата, и будет транслироваться на телеканалах и диджитал-платформах Общественного. Также можно присоединиться к Facebook-событию «XХI Радиодиктант национального единства».
Традиционно самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, но каждый год диктант расширяет границы — в нем принимают участие представители самых разных профессий, а также известные спортсмены, актеры, бизнесмены и политики. В прошедшие годы писали диктант и в Колонном зале КГГА — присоединялись депутаты и чиновники. Через карантин Студию для написания диктанта для гостей обустроили в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении Академии будут писать диктант с соблюдением карантинных требований.
Работы будут принимать онлайн и оффлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001.
Важно, чтобы гриф дать отправку был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно отправить на ящик [email protected] После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.
Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте rus.radio 9 ноября.
Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1–2 месяцев в зависимости от количества полученных писем. Те, кто не допустит никакой ошибки, получат поощрительные призы. В 2020 году победителями диктанта стали 17 участников.
В прошлом году автором текста радиодиктанта национального единства под названием «Вызовы книжной эры» был поэт и издатель Иван Малкович, а читала его в прямом эфире актрисы театра.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»