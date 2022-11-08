Радиодиктант-2022: как принять участие и куда отправлять работы для проверки?
9 ноября, в День украинской письменности и языка, в 11.00 стартует “Радиодиктант национального единства”.
Текст будет читать актриса Ада Роговцева, автором текста является Ирина Целик, украинская писательница и режиссер.
К ХХІІ Радиодиктанту можно присоединяться с любой точки земного шара. Он будет транслироваться в эфире Украинского радио и Радио культура, а также в эфире телеканала Общественное Культура, в соцсетях Общественного, в приложении suspilne.radio и даже в Действии.
“9 ноября с 11.00 до 12.00 по киевскому времени у нас будет прямой эфир, — рассказывает Юлия Шелудько, координатор проекта “Радиодиктант национального единства”, исполнительная продюсер Украинского радио. — Мы будем делать несколько включений из студий разных стран мира. В частности, из Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Польши. Радиодиктант существует не только для проверки знаний, но и для единения людей. В этом году нам особенно нужно это единство, ведь многие украинцы выехали в другие страны, спасаясь от войны. Читайте также: “Такая цена нашей свободы…” На фронте героически погиб один из лидеров фанатского движения ФК
Каждый, кто хочет, чтобы его работу проверили, должен послать ее письмом по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (гриф дать должен быть не позднее 10 ноября). Также можно сфотографировать или отсканировать лист, на котором писали диктант, и отправить его не позднее чем до 11.00 10 ноября на электронный ящик: rd@suspilne.media или через электронную форму для получения работ. Ее обнародуют уже 9 ноября на сайте ukr.radio
“А 11 ноября обнародуем уже текст радиодиктанта, — говорит Юлия Шелудько. — Результаты же проверки будут известны не позднее середины декабря”.