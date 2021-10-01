Радий Хабиров провел встречу с ветеранами в День пожилых людей
Количество пенсионеров, которые смогут на следующий год отправиться на бесплатные экскурсии по республике в рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм», необходимо увеличить. Об этом сегодня на встрече с ветеранами заявил Радий Хабиров.
В День пожилых людей глава Башкортостана за круглым столом обсудил актуальные вопросы, которые волнуют людей «серебряного» возраста. Говорили о возможности льготного оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, о мерах поддержки пенсионеров, статусе «дети войны» и не только. Отдельное внимание во время встречи уделили эпидемиологической ситуации в республике.
Я уже не знаю, как это называть, но ситуация непростая. Вы сами видите, люди болеют и болеют очень много. Я вчера решил своими глазами посмотреть, как это все происходит, и сходил вместе с нашим министром в наш зубовский госпиталь. Мы там прошлись по палатам, вы знаете, все коридоры забиты. А вообще сейчас по количеству заболевающих в день мы догнали пиковое значение прошлого года.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Учитывая сложную ситуацию, глава Башкортостана попросил ветеранов беречься и еще раз напомнил о необходимости вакцинации. Хотя присутствующие в зале в большинстве своём в этом вопросе уже давно себя обезопасили, сделав прививку от коронавирусной инфекции.
Это самый реальный путь – вакцинация, другого выхода нет, поэтому очень активно, очень быстро надо делать. Иначе посмотрите, как гуляет этот вирус. Ведь семьями уходят из жизни, вот на наших глазах вся семья ушла. Я удивляюсь, вот почему сопротивляется народ, не идут на вакцинацию. Люди должны понять: другого выхода нет.
Фания Асадуллина, председатель Совета ветеранов образования Республики Башкортостан