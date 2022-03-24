Ради Украины Марина Абрамович воспроизведет свой культовый перформанс
Перформанс воспроизведет выступление художницы в MoMA в 2010 году, Фото из открытых источников
Сербская художница Марина Абрамович объявила о планах воспроизвести свой исторический перформанс «The Artist Is Present» («В художника»), чтобы собрать средства для украинских жертв сокрушительных российских атак.
Перформанс воспроизведет выступление художницы в Музее современного искусства MoMA в 2010 году, в котором Марина Абрамович молча сидела на стуле, а посетители музея поочередно садились напротив нее в течение восьми часов в день. Перформанс длился почти три месяца, 736,5 часов. За это время в нем приняли участие около 1500 людей, включая Лу Реда и Бьорк, получивших возможность молча пообщаться с Абрамовичем. «0» allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; Picture-in-picture» width: 100%; height: 100%;»>
Эмоциональная кульминация спектакля произошла, когда бывший соавтор и любовник артистки Улай неожиданно прибыл, чтобы присоединиться к ней. Бессловесное воссоединение двух отдаленных художников остается одной из самых острых встреч, записанных на пленку, поскольку оба лица молча регистрируют чрезвычайно сложные чувства в течение десятилетий. двоих.
Возможность стать участником этого перформанса выставили на благотворительный аукцион, который состоится 25 марта. Победители получат в память фотографии из нового перформанса. Их автором станет известный фотограф Марко Анелли.
В перформансе приняли участие около 1500 людей. Фото из открытых источников
Планируется, что перформанс состоится в Нью-Йоркской галерее Шона Келли.
Вырученные средства направят в организацию Direct Relief, сотрудничающую с Министерством здравоохранения Украины, для оказания необходимой медицинской помощи — от кислородных концентраторов до лекарств для оказания неотложной помощи людям, пострадавшим от войны России в Украине.
Осенью прошлого года художница приезжала в Киев, чтобы создать мемориальный объект «Кристаллическая стена плача» на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».
25 февраля 2022 года Марина Абрамович опубликовала видеообращение, в которому загадала свое знакомство с украинцами: «Они горды, они сильны, они достойны. Я полностью солидарна с ними в этот невозможный день».
Также в письме она призвала мир объединиться, чтобы помочь Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу.
Марина Абрамович — сербская художница, работающая в жанре перформанса. Участница феминистского движения. В своих работах исследует отношения между художником и публикой, границы тела и возможности ума.
Получила Золотого льва на Венецианском биеннале 1997 года за работу «Балканское барокко», в которой перемывала кучу кровавых костей в память о жертвах Югославских войн. Начала работать в 1974 году, когда продемонстрировала серию перформансов, направленных против политики социалистической Югославии. В перформансах Абрамович показывает человеческие проблемы и проблемы, порожденные людьми. В каждом из них она демонстрирует возможности человеческого тела, ведь постановки требуют незаурядной физической и психологической выносливости. Поэтому Абрамович не всегда участвует в собственных перформансах по осмотру на возраст и здоровье, и готовит для них отобранных людей, которых учит и тренирует физической и психологической выносливости.
27 концерт-марафон в поддержку Украины будут транслировать во всем мире. Известные зарубежные группы и украинские исполнители будут выступать в поддержку Украины, противостоящей российской агрессии. Марафон также будет собирать средства на гуманитарную помощь.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»