Рада усилила наказание за мародерство
Мародерство — преступление Фото: открытые источники
Верховная Рада усилила ответственность за мародерство. Принято внесение изменений в Уголовный кодекс.
В соцсетях распространяются фото наказания мародеров.
Граждане наказывают их, ловя на месте.
С сегодняшнего дня, внесением изменений в Уголовный кожекс , парламент ужесточил наказание и законодательно.
«Изменениями в Уголовный кодекс предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренные в статьях 185 (кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 1 имуществом), квалифицирующим признаком — совершение в условиях военного положения», — говорится в пояснительной записке. вещей, которые есть при убитых или раненых) в виде заключения от трех до пяти лет. РФ немедленно вывести войска с территории Украины.
Ольга СКОТНИКОВА, «Вечерний Киев»