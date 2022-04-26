Работники Соломенской РГА и коммунальщики сдали кровь
Сотрудники Соломенской РГА сдали кровь
В Соломенском районе надеются, что этот пример вдохновит других приобщиться к благотворительному делу.
Кроме сотрудников Соломенской РГА присоединились коммунальщики из КП «Управляющая компания Соломенского района г. Киева» и КП УЗН Соломенского района.
«В нынешних условиях донорская кровь является чрезвычайно востребованной и жизненно необходимой. Сотрудники райгосадминистрации и коммунальщики нашего района хорошо понимают, как много человек может сделать для страждущих, чья жизнь зависит именно от доноров, поэтому не откликнувшись на предложение стать донорами», — отметили в Соломенской РГА.
приема доноров Центра крови на правом и левом берегах:
- ул. Максима Берлинского, 12 (08:00–16:00)— заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города);
- ул. Петра Запорожца, 26 (08:00 — 16:00) — заготовка донорской крови (левобережная часть города).
Любые справки можно получить по телефонам: 093-199-34-16 ; 044-453-73-55; 044-468-27-80.
Украинцы, готовые стать донорами крови, могут записаться через Хелси. Система обработает данные, и сообщит, когда потребуется в донорах вашей группы и резуса
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»