Работающие кофейни, магазины и другой бизнес столицы обозначили на карте

magictr | 18.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Работники

Кофейня на Андреевском спуске. Фото: Николай Тимченко, «День»

У приложения «Киев Цифровой» появилась карта работающего бизнеса столицы. Сейчас на ней почти 400 предприятий.

На карте обозначены кофейни, пекарни, магазины одежды, парикмахерские, ремонтные мастерские, кабинеты стоматологии, медицинские центры, а также пункты разлива воды, автомойки, тренажерные залы и т.д. /p>

Работающие кофейни, магазины и другой бизнес столицы обозначили на карте

Карта также доступна по ссылке.

Как рассказал сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич, чтобы добавить информацию, нужно заполнить специальную форму.

Прежде всего приглашают сервисные компании.

Петр Оленич накануне обратился к столичным предпринимателям с призывом поддержать экономику города: заведения, работающие , обновляют на картах в приложении «Киев Цифровой».

Напоминаем, что также созданы и обновляются такие полезные карты:

  • Карта продовольственных магазинов.
  • Карта Гуманитарных штабов
  • Карта точек продажи хлеба
  • Карта зоомагазинов
  • Карта аптек
  • Карта работающих заправок.
  • Карта СТО

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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