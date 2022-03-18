Работающие кофейни, магазины и другой бизнес столицы обозначили на карте
Кофейня на Андреевском спуске. Фото: Николай Тимченко, «День»
У приложения «Киев Цифровой» появилась карта работающего бизнеса столицы. Сейчас на ней почти 400 предприятий.
На карте обозначены кофейни, пекарни, магазины одежды, парикмахерские, ремонтные мастерские, кабинеты стоматологии, медицинские центры, а также пункты разлива воды, автомойки, тренажерные залы и т.д. /p>
Карта также доступна по ссылке.
Как рассказал сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич, чтобы добавить информацию, нужно заполнить специальную форму.
Прежде всего приглашают сервисные компании.
Петр Оленич накануне обратился к столичным предпринимателям с призывом поддержать экономику города: заведения, работающие , обновляют на картах в приложении «Киев Цифровой».
Напоминаем, что также созданы и обновляются такие полезные карты:
- Карта продовольственных магазинов.
- Карта Гуманитарных штабов
- Карта точек продажи хлеба
- Карта зоомагазинов
- Карта аптек
- Карта работающих заправок.
- Карта СТО
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»