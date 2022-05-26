Работал на враге. Задержан рекордсмен, дважды представлявший Украину на Олимпийских играх
Спортсмена вывели из подвала со связанными руками, и он объяснил, что сам не понимает, почему оказался в компании предателей.
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие: 26 мая защитники задержали титулованного спортсмена и троих его соучастников. Об этом сообщил телеграмм-канал «ТРУХА».
Детали и комментарии: Как информирует источник, 45-летнего Геннадия Красильникова и его сообщников «взяли» в Чугуеве Харьковской области. Он корректировал огонь для русских кафиров. Обнародовано также видео, где видно, как четырех мужчин вывели из подвала, а одним из них оказался Красильников. «Гэна, а это ты?! — удивился один из мужчин, который вывел предателей из подвала. — Да ты же призер Олимпийских игр. Как так можно?! Я очень рад тебя видеть, но жаль, что без петли на шее» . Геннадий Красильников разве что ответил, что сам не понимает, почему он очутился в этой компании.
Геннадий Красильников является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Тяжелоатлет дважды устанавливал национальные рекорды, один из которых до сих пор не избит. Красильников дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин (2000 и 2004), заняв 9 и 4 место в финальном зачете. Он был призером чемпионата Европы среди взрослых, чемпионом мира и Европы среди юниоров, а также трехкратным чемпионом мира среди студентов. Спортсмен был уникальным тем, что, не имея большой антропометрии, он преуспевал на соревнованиях против соперников, которые весили более 150 килограммов.
Отметим, что на стороне врага с оружием в руках воевали два бывших футболиста донецкого «Шахтера». Правда, как написал в Telegram-канале известный комментатор Алексей Андронов, Александра Воскобойника и Вадима Сладкого принудительно мобилизовали на войну против Украины в так называемой ДНР, когда они шли по улице Донецка. Андронов сообщил, что 51-летний Сладкий погиб, а 46-летнего Воскобойника украинские защитники тяжело ранили в ноги. Журналист добавил, что Воскобойника отвезли в Новоазовск, где «даже нашатыря нет в больнице», а затем отправили в Москву.
Воскобойщик выступал на позиции нападающего, проведя с 1992 по 1997 год за «Шахтер» 87 матчей, в которых забил 11 голов. В составе «оранжево-черных» дважды становился вицечемпионом Украины, а также дважды выигрывал Кубок страны. Футболист известен и тем, что донецкие фанаты доставали его кричалкой «Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник». Летом 1997 года он перешел в «Кривбасс», где отыграл два сезона и провел 41 матч в Премьер-лиге, выиграв бронзовые медали. Сладкий также был воспитанником «Шахтера», но на профессиональном уровне защищал цвета донецкого «Металлурга», приняв участие с 1996 по 1998 год в 66 поединках и отличившись 16 забитыми голами.
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