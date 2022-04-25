Рабочих уберут, арку подсветят, — Кличко рассказал, как изменят памятник «дружбы двух народов»
Рабочие и гетман с боярином. Фото: Борис Корпусенко
Городские власти сменят скульптурную группу, известную в народе как «ярмо». Рабочих уберут, а арку подсветят цветами украинского флага.
Многие годы киевляне обращали внимание на то, что необходимо что-то делать с памятником, расположенным в одном из самых красивых уголков столицы. На самой арке даже нарисовали трещину, что символизировало утраченные связи между украинским и российским народами. Масштабная российская агрессия поставила жирную точку в дискуссиях — памятник уберут. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 „на ознаменование воссоединения Украины с Россией“. Свое отношение к Украине россия „ознаменовала“ зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой „дружбы двух народов“ будут убраны из центра Киева»,— подчеркнул мэр.
Вторую скульптурную композицию — из красного гранита — закроют отделочными материалами и затем впоследствии разберут. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А потому ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. В центре этой многофигурной скульптуры — Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин — московский посол. Эта группа создана по мотивам Переяславского Совета.
Арку, составленную титановыми листами, переименуют, потому что старые символы приобретают новое значение. И подсветят ее цветами украинского флага.