Рабочих уберут, арку подсветят, — Кличко рассказал, как изменят памятник «дружбы двух народов»

magictr | 25.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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Рабочие и гетман с боярином. Фото: Борис Корпусенко

Городские власти сменят скульптурную группу, известную в народе как «ярмо». Рабочих уберут, а арку подсветят цветами украинского флага.

Многие годы киевляне обращали внимание на то, что необходимо что-то делать с памятником, расположенным в одном из самых красивых уголков столицы. На самой арке даже нарисовали трещину, что символизировало утраченные связи между украинским и российским народами. Масштабная российская агрессия поставила жирную точку в дискуссиях — памятник уберут. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 „на ознаменование воссоединения Украины с Россией“. Свое отношение к Украине россия „ознаменовала“ зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой „дружбы двух народов“ будут убраны из центра Киева»,— подчеркнул мэр.

Вторую скульптурную композицию — из красного гранита — закроют отделочными материалами и затем впоследствии разберут. Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А потому ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. В центре этой многофигурной скульптуры — Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин — московский посол. Эта группа создана по мотивам Переяславского Совета.

Арку, составленную титановыми листами, переименуют, потому что старые символы приобретают новое значение. И подсветят ее цветами украинского флага.

Ро подсветят, Кличко рассказал, как изменят памятник дружбы двух народов. /></p> <p>Киевляне предлагали не демонтировать арку, а установить перед ней обломки российских ракет. Из тех, которыми обстреливали Киевщину.</p> <p>Кстати, в столице продолжается стихийная декоммунизация и десоветизация. Так, в сквере возле метро «Шулявская», который киевляне знают, как место «возле танка», активисты заменили названия городов бывшего СССР на имена городов, которые героически оборонялись от нападения России и продолжают делать это дальше. А на площади Славы с обелиска демонтировали орден Ленина.</p> <p>До 1 мая Киевсовет будет принимать предложения по переименованию топонимов в столице, а к 9 мая будет проходить обсуждение в онлайне. Где именно находятся улицы с враждебными названиями можно рассмотреть на карте и предложить на что их переименовать.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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