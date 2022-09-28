Путинские СМИ опубликовали «результаты» псевдореферендумов на оккупированных территориях
В МИД Украины отреагировали.
Событие: Путинские СМИ опубликовали сфабрикованные «результаты» псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Захватчики не постеснялись и нарисовали чуть ли не стопроцентную «поддержку».
Детали и комментарии: Так, по данным российского ТАСС, «вхождение в состав России» якобы поддержали 93,11% жителей оккупированной Запорожской области, 87,05%. Херсонской, 98,42% Луганской и 99,23% — Донецкой области.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что с арифметикой у кафиров не сложилось, а вот рисование — на отлично. По его словам, результаты псевдореферендума не совпадают с реальным количеством людей, проживающих на оккупированных территориях Луганской области. «Рашисты заявили, что участие в «выборах без выбора» приняли более 1,6 млн человек. Откуда такие цифры, фантазеры? Даже приблизительные подсчеты будут далеки от этой огромной цифры. Фальсификация в действии. Предварительно россияне уже нарисовали почти 98% «за» присоединение к рф», — отметил он в Telegram. По словам Гайдая, незаконное безумие длилось 5 дней. Вопиющие нарушения во время так называемого референдума наблюдались на каждом шагу. «Несоблюдение тайны «волеизъявления», странные «комиссии» с воинами с автоматами, «голосование» в квартирах и кустах, агитация в китайский микрофон, устрашение несогласных, многократное «голосование» даже без документов», — рассказал он.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности показали на примере одной области, как россияне сфальсифицировали так называемое голосование. По данным оккупационных властей, явка избирателей в Запорожской области составила 66,43%. «Но эти цифры не имеют ничего общего с реальностью. Население Запорожской области – 1,687 млн человек, из них около 750 тысяч проживают в Запорожье, которое не оккупировано россиянами. Сейчас область покинули 80% населения. То есть, чтобы получить хотя бы 51% голосов , в имитации волеизъявления должны были принять участие все жители оккупированных территорий с правом голоса», — говорится в сообщении Центра Facebook. Чтобы создать картинку для пропагандистских СМИ, россияне устроили фейковое голосование в Энергодаре, выдавая массовку (которая, конечно же, выступила за присоединение области к России) за персонал ЗАЭС. На самом деле 87% жителей Энергодара не поддерживают присоединение Запорожской области к России, говорят в Центре социологических исследований Мелитопольского государственного педагогического университета. Это — очередное свидетельство, что результаты псевдореферендумов были заранее определены в москве.
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СБУ также отметила, что захватчики «подвели» итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября. Так что абсолютно незаконное «голосование», якобы состоявшееся 23-27 сентября, есть не что иное, как создание нужной картинки для РосТВ. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Службы безопасности, а также — телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, имеющих родственников в «руководстве л/днр».
В американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что Владимир Путин, вероятно, объявит об аннексии России оккупированной территории Украины 30 сентября. В своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. «Признание россией псевдореферендумов как вроде бы нормальных, реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом россии не о чем говорить. подчеркнул глава государства. Цивилизованные страны мира уже заявили, что никогда не признают фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины.
МИД призывал усилить давление на РФ и увеличить военную помощь через фейковые референдумы. «Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности оказать танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной «, — говорится в заявлении ведомства в Telegram.