Путинская военная коалиция на грани развала: «Это такой чемодан без ручки: и нести тяжело, и выбросить жалко»
Один из очередных имперских проектов России на грани развала. Армяне требуют выхода из страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Фото facebook.com/odkbcsto A A+ A++
На такой шаг они пошли после того, как ОДКБ, в частности москва, отказалась оказать военную помощь Еревану во время недавнего обострения ситуации на границе с Азербайджаном. < /p>
Армянское правительство надеялось, что помощь поступит на основании статьи 4 устава ОДКБ, согласно которой агрессия против одной из стран-членов является агрессией против всей организации. Но ни руководство россии, играющей первую скрипку в ОДКБ, ни другие страны-члены не отозвались на призыв Еревану. Можно ли считать импотентность ОДКБ признаком ее неизбежного краха? Об этом — в разговоре с директором Школы политической аналитики НаУКМА Максимом Яковлевым и директором Центра международной безопасности и евроатлантической интеграции УжНУ Игорем Тодоровым.
— Каковы предпосылки и цель создания ОДКБ?
● И. Тодоров:
— В конце 1991 года, когда появилось Содружество независимых государств, российский президент Ельцин настаивал, что этот союз должен иметь общие вооруженные силы, общую оборону и так далее. Но поскольку Украина и еще несколько стран не соглашались с такой позицией, то было решено создать своеобразную международную организацию коллективной безопасности. 1992 года в Ташкенте был подписан договор о коллективной безопасности, то есть был создан ОДКБ. Следует отметить, что Украина никогда не была ни членом, ни наблюдателем этой организации.
Целью ОДКБ было объявлено о содействии коллективной безопасности всех стран-членов. В 2004 году ОДКБ даже получала статус наблюдателя в ООН. Но на самом деле это была попытка россии оставить под своим контролем бывшие советские республики. Это сугубо российская организация.
На сегодняшний день, кроме Армении и России, участниками ОДКБ являются Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Узбекистан, несмотря на то, что речь идет о Ташкентском договоре, дважды прекращал свое членство в организации и ныне не входит в нее.
● Н. Яковлев:
— ОДКБ – mdash; это фактически один из очередных имперских проектов России. РФ, щеголяя своей силой, которой у нее на самом деле нет, кроме ядерного оружия, пыталась объединить вокруг себя несколько стран, чтобы их зависеть.
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— Почему ОДКБ отказалась оказать помощь Армении?
● И. Тодоров:
— Здесь переплетается очень много интересов. В частности, на стороне Азербайджана — Турция. Москва не хочет портить отношения с Турцией, потому что надеется, что Эрдоган может повлиять на Украину.
— Можно ли считать, что ОДКБ уже дышит на ладан?
● Н. Яковлев:
— Да. Признаком недействительности ОДКБ является то, что никто из членов блока не оказывает поддержки России в войне против Украины. Более того, эти страны пытаются дистанцироваться от России, чтобы не попасть во вторичные санкции. Яркий пример — Казахстан.
Идея создания ОДКБ заключалась в том, что страны помогают друг другу, но этой взаимопомощи нет. Когда будет официальное решение о прекращении работы организации, сказать сложно. На бумаге она еще некоторое время просуществует. И И. Тодоров:
— По-моему, ОДКБ еще будет формально существовать. Но на какую-либо эффективность ее деятельности надеяться не стоит. То есть это некий чемодан без ручки: и нести тяжело, и выбросить вред.