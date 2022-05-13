«Путинская марионетка». Американский сенатор блокирует 40-миллиардную помощь для Украины
Ранее он называл Украину частью россии и не поддерживал санкции против агрессора.
Событие: Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол препятствует быстрому принятию законопроекта о выделении пакета дополнительной помощи Украине на сумму свыше 40 млрд долларов. Вчера он единолично заблокировал его в Сенате, объяснив это якобы заботой о национальной безопасности США.
Детали и комментарии: В частности, Пол настаивает на создании нового генерального инспектора для отслеживания того, как деньги налогоплательщиков тратятся на войну. «Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравнится с военным бюджетом России, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их взаймы в Китае, чтобы потом направить в Украину», — заявил сенатор, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg. Его позиция означает, что законопроект, вероятно, в итоге будет принят, но не так быстро, как планировалось. Сенаторам сначала придется рассматривать предложения Пола, голосовать за ними. Все это их ожидает после паузы в работе Сената через несколько дней. Кроме того, если по просьбе Пола текст законопроекта будет изменен, документ в его финальном виде отправится на повторное рассмотрение в Палату представителей. Напомним, во вторник 10 мая Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине более чем на 40 миллиардов долларов.
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что в пакет уже включены миллионы долларов в поддержку мер по надзору, включая дополнительное финансирование существующих генеральных инспекторов. «И мы призываем всех сенаторов как можно быстрее принять законопроект в его нынешнем виде. Мы считаем, что того, что в нем есть, вполне достаточно», — заметила она.
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Соучредительница Лиги антитраста Агия Загребельская рассказала на своей странице в Facebook, что Пол не впервые углубляется в абсолютно вредную для Украины, США и всего мира кремлевскую риторику. «Он заблокировал санкции против России. Сказал, что США должны прекратить поддерживать вступление Украины в НАТО, потому что это спровоцировало Россию вторгнуться. Сегодня он заблокировал важнейшую, крайне нужную нам помощь в Сенате. Остатка полномочий Байдена по сокращению (предоставлению оборудования из запасов США) хватит еще на неделю – до 19 мая, со словами «мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США», товарищ сенатор Рэнд Пол, который передавал Путину письма от Трампа, а его родной Кентукки получал инвестиции от Дерипаски, заблокировал голосование на этой неделе. Понедельник – 16 мая.И если этот путинский пропагандист, называвший Украину частью России, будет продолжать так и дальше, то законопроект придется возвращать в Палату представителей, потом снова Сенат… и на стол Байдена он вряд ли попадет до 19 мая», — написала Агия Загребельская. По ее словам, Пол повторяет кремлевский нарратив: высокие цены у западных избирателей на горючее и продукты не потому, что путин без всяких оснований и поводов вторгся в Украину, а потому что якобы западные политики поддерживают Украину. «США, Великобритания и ЕС два месяца бросают множество сил на то, чтобы бороться с этим нарративом и объяснять населению правду. В это же время товарищ Пол делает все, чтобы этот нарратив закрепился и жил», — заметила экспертка.