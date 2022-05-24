Путинская агрессия должна закончиться стратегическим провалом, – глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляен призвала мир продолжать давление на Россию.
Событие: Санкции ЕС и США исчерпывают ресурсы военной машины путина. Страны Запада должны продолжать поддержку Украины и усиливать давление санкциями на Россию. Об этом в своем специальном обращении к делегатам Всемирного экономического форума в Давосе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
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«Это не просто вопрос о выживании Украины. Это не только вопрос европейской безопасности. Это ставит под вопрос весь международный порядок. И потому противодействие российской агрессии является задачей всего мирового сообщества», – отметила она.
По словам президентки Еврокомиссии, именно санкции смогут нанести как можно больший ущерб российской экономике, чтобы «не оставить камня на камне, как возможно, от российских активов».
«Украина должна победить в этой войне. А путинская агрессия имеет закончиться стратегическим провалом», – заявила Урсула фон дер Ляен.
Должностная сторона также добавила, что речь идет не только о противодействии агрессии РФ. Речь идет и о шансе для украинцев построить то будущее, которое они выбрали для себя.
«Сценарий российской агрессии против Украины исходит из другого века. Отношение к миллионам людей не как к людям, а как к безликим популяциям, которые нужно перемещать, контролировать или использовать в качестве буфера между вооруженными силами. Пытаясь танками растоптать ожидания целой нации», – подчеркнула президент Еврокомиссии.
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По ее словам, необходимо использовать все возможности, в том числе и замороженные российские активы, чтобы возместить ущерб от военной агрессии РФ и создать будущее для Украины, которое стремятся ее граждане.
Тем временем Совет ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда мира (EPF) в размере 500 миллионов евро, которые позволят поддерживать способность и устойчивость ВСУ для защиты суверенитета Украины. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которого цитирует прессслужба Совета ЕС, 490 миллионов евро предусмотрены на военную технику, а 10 миллионов – 10 миллионов. на обеспечение средствами индивидуальной защиты, аптечками и топливом.
В целом ЕС в рамках EPF оказал Украине уже помощь на сумму 1,5 миллиарда евро – предыдущие транши были согласованы 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.
Также ЕС отменил на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины. Об этом говорится на сайте Совета Европейского союза.
«Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины», – указывается в заявлении.