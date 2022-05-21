Путина расстреляют вместе с его «свитой», – политолог
Президент РФ остановить войну не может, потому что для него война – это жизнь.
Кремлевский диктатор не переживет поражения в развязанной против Украины войне. Он потеряет власть и свою жизнь. Так считает политолог из Гарварда Грэм Эллисон. Об этом он сказал в интервью изданию Der Spiegel.
Детали и комментарии: Как пишет немецкий еженедельный журнал, Пентагон и Белый дом думают, сможет ли путин проиграть войну против Украины и переживет ли он свое поражение. Грэм Эллисон считает, что президент России не выживет. Он может закончить так же, как и Николай II, расстрелянный вместе с семьей и свитой.
«Путин войдет в русскую историю как человек, потерявший Украину и, возможно, даже возродивший ее», – отмечает политолог.
Если же ему придется выбирать между поражением и эскалацией насилия, то диктатор выберет последний вариант, так как он не стесняется убивать людей, это было видно на событиях в Грозном и можно увидеть сейчас в Мариуполе, отмечает Эллисон. Он предполагает, что диктатор может даже рискнуть и использовать ядерное оружие.
Это кошмарный сценарий: использование относительно небольшой атомной бомбы в 15 или 20 килотонн, которая примерно равна бомбе в Хиросиме. Такой удар может убить от 20 000 до 50 000 человек за один акт, в зависимости от размера города. Это нарушит ядерное табу, которое существует уже более 70 лет, и мы окажемся в новой реальности», – отмечает политолог.
Между тем, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко считает, что у Путина есть два пути. Настоящей победой украинской армии была бы капитуляция путина в Москве. Иначе диктаторский режим может прекратить существование только со смертью действующего президента России.
читайте также: Женщина просто хотела выжить. Правдивая история о бабушке, которая встречала оккупантов с красным флагом «Путин остановить войну не может, показаться он не может, потому что для него война это жизнь, говорит Игорь Яковенко. К сожалению, ресурсы как человеческие, так и материальные у него есть. Поэтому я думаю, что этот кошмар в этом году не закончится».
Если же пути умрет, то ситуация на россии коренным образом изменится на все 100 процентов. физическая смерть диктатора. Это два варианта, при которых фашистские режимы подышают мгновенно», – подчеркнул Игорь Яковенко.
Отставной бригадный генерал армии Германии Райнер Швальб в интервью Deutsche Welle заявил, что путин сформулировал для себя путь выхода из войны. К такому выводу он пришел, анализируя речь кремлевского диктатора 9 мая, о которой многие наблюдатели говорили, мол, в ней не было ничего нового. еще раз отметил, что ведет борьбу с «нацистами», а во-вторых, он особо подчеркнул, что речь идет о «наших парнях на Донбассе», как он выразился почти дословно. Таким образом, он, по сути, четко обозначил свои ограниченные теперь цели и тем самым сформулировал себе путь выхода из войны», – убежден немецкий генерал.