Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей
В Минобороны Украины рассказали, почему кремлевский диктатор пошел на такой шаг.
Событие: Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий указ, вступивший в силу с сегодняшнего дня, размещен на сайте правовой информации РФ.
Детали и комментарии: Новым указом внесены изменения в текст документа, которым в апреле 2019 года российские власти упростили получение российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Теперь по такой же процедуре получения российского гражданства могут претендовать жители оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Упрощенный порядок предусматривает получение российского гражданства без: проживания на россии в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждение наличия средств к существованию, подтверждение владения русским языком. Указ предусматривает, что заявку на гражданство власти России должны рассматривать не более трех месяцев. Такое решение фактически является принудительной «паспортизацией» украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
«Паспортизация под пыткой. Путин издал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей Херсонщины. Проводят фильтрационные действия, похищают людей и, угрожая смертью, украинцев заставляют подписывать заявления на российский паспорт. Россия ворует нашу культуру, наше имущество, наше зерно и наших людей «, — отреагировал в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в Telegram, что именно сегодня в Мариуполе и на временно захваченных территориях Донбасса захватчики начали выдавать населению паспорта России. «Фактическая аннексия, в частности Мариуполя, началась», — написал он.
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В Минобороны Украины объяснили, почему Путин упростил выдачу паспортов на оккупированных территориях. «Захватчики ищут разные пути для того, чтобы эти территории взять полностью под свой контроль не только физический, но и административный и политический. Но у россиян не получается поступить так, как это было в 2014 году», — рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального марафона новостей, сообщает 24 канал. Ведь, по ее словам, украинцы героически сопротивляются российским военным и пропагандистам, в частности, отказываются пользоваться российскими административными услугами. К ним относят работу на оккупанта, переход на вражескую валюту, уплату налогов на российские счета. «На сегодняшний день российским войскам очень сложно устанавливать там свою власть», — заметила Маляр.
Напомним, несколько дней назад оккупационные власти Крыма сделали очередную картинку для пропагандистского телевидения рашистов, продемонстрировав как 10 человек, прибывших в полуостров из временно оккупированных районов материковой части Украины, получили российский аусвайс. системой. «С принудительно перемещенными на полуостров гражданами Украины проводится «разъяснительная» работа по необходимости получения рашистской красной книжечки, поскольку без «документов», удостоверяющих их личность, проживать на территории Крыма им не разрешат», — отметила в Facebook омбудсменка Людмила Денисова. Она подчеркнула, что все украинцы, принудительно получившие российские аусвайсы, являются гражданами Украины. Ведь наше правительство не признает никаких русских документов, которые навязала РФ. «Своими действиями оккупант продолжает нарушать положения Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны», — рассказала Уполномоченная ВРУ по правам человека.