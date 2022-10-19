Путин ввел «военное положение» на оккупированных территориях Украины. Зачем?
В Офисе президента прокомментировали новый указ кремлевского диктатора.
Скриншот видео из сообщения Kremlin.ru A A+ A++
Событие: Президент России Владимир Путин подписал указ о введении «военного положения» во временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом он сообщил на заседании совета безопасности РФ.
Детали и комментарии: Указ направили на согласование в совет федерации. Так называемое «военное положение», объявленное Путиным, должно начаться в полночь с 19 на 20 октября. В то же время кремлевский диктатор не уточнил, на какой срок он вводится. Как пишут российские пропагандистские СМИ, «военное положение» предполагает усиление работы всех силовых органов на захваченных территориях, а также ограничение свободы передвижения — введение особого режима въезда и выезда. На Совбезе Путин отметил, что эвакуация жителей из так называемых «новых субъектов федерации» не планируется, за исключением Херсонской области.
Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич считает, что Путин ввел военное положение, чтобы показать своему населению «решительные шаги», ведь арсенал мероприятий у него не столь уж велик на фоне мобилизации и проблем в отдельных регионах. «Военное состояние на оккупированных территориях вроде как закручивание гаек, но не для «россиян первого сорта». Ключевым является то, что военное положение – это возможность мобилизации на оккупированных территориях. Путину надо загребть украинцев в оккупационную армию. Не для успехов на фронте.» А для рассказов на внешнем поле о том, что «бывшие граждане Украины воюют с украинскими властями», — написал он в Facebook. По словам Тишкевича, военное положение предусматривает также трудовую повинность на оккупированных территориях и изъятие у населения и бизнеса ресурсов для «фронта» «, в частности транспорта.
читайте также: Оккупанты объявили «эвакуацию» населения из Херсона. Что происходит в захваченном городе? Принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие меры на временно аннексированных территориях, предусмотренные указом кремлевского диктанта правом как уголовные преступления независимо от внутреннего правового обоснования на территории России. Об этом в комментарии LI GA.net заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Давайте объективно смотреть на вещи: мы находимся в состоянии полномасштабной войны с российской федерацией уже восемь месяцев. Для нас не важно, как они называют это у себя по телевизору и в российских нормативно-правовых актах: «специальной военной операцией» или «военное положение». Это имеет значение только для самих русских», — отметил Подоляк. По его словам, для Украины принципиально одно — возвращение оккупированных территорий и над этим работают ВСУ.