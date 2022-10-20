Путин – террорист. Теперь уже официально. Что это даст Украине?
ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, признающую российский режим террористическим.
Фото facebook.com/ParliamentaryAssembly A A+ A++
Также ПАСЕ проголосовала за ускорение создания специального международного трибунала для расследования преступления агрессии против Украины и создания комплексного международного механизма компенсации ущерба.
А еще Ассамблея призвала все государства — члены Совета Европы объявить нынешний режим Российской Федерации террористическим.
— ПАСЕ стала первой международной организацией, принявшей резолюцию, в которой нынешний режим Путина назван террористическим, — говорит Станислав Желиховский, кандидат политических наук, ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко. — Парламентарии были почти единодушны. Из 100 депутатов ПАСЕ за проголосовали 99 против — 0, воздержался один депутат. ПАСЕ впервые в своей истории проголосовала за такой документ. Также в резолюции отмечено, что пребывание России в Совбезе ООН не законно, нет юридических оснований для этого.
Эта резолюция — сильный сигнал международному сообществу. Ранее Госдеп США государствами — спонсорами терроризма признал КНДР, Иран, Кубу, Сирию. Следует отметить, что резолюцией ПАСЕ террористической признается не страна, а управляющий РФ режим.
— До сих пор ни одна из крупных стран или международных организаций не признавала Россию спонсором терроризма или российским режимом террористическим, — говорит Вадим Трюхан, дипломат, председатель правления ОО “Европейское движение Украины”. — Решение ПАСЕ было неожиданным, ведь не анонсировалось. Это реакция на последние массированные атаки украинских городов. Европейцы были поражены двухдневным ракетным обстрелом всей территории Украины, прежде всего центром Киева.
— Станет ли резолюция ПАСЕ толчком стран к признанию России террористическим государством?
●В. Трюхан:
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— Резолюция ПАСЕ дает зеленый свет национальным парламентам Европы по принятию такого решения. В некоторых парламентах стран, входящих в Совет Европы, этот вопрос уже рассматривают. Это должно стать также толчком и для США признать Россию государством — спонсором терроризма.
●С. Желиховский:
— Несколько месяцев назад спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена внести Россию в список государств — спонсоров терроризма. Заявив, что если этого не сделает Госдеп, Конгресс найдет законный способ это сделать. 9 октября в палату представителей Конгресса США поступил законопроект о признании России спонсором терроризма. Его соавторами являются демократ Тед Лью и республиканец Линдси Грэм.
— А что это даст Украине?
●В. Трюхан:
— Это позволит нам добиваться более масштабных санкций в отношении России. А также усложнит Виктору Орбану и другим симпатикам Путина блокирование инициативы по расширению санкций или снятию уже введенных. Украине будет легче добиваться выделения необходимых ей систем противоракетной и противовоздушной обороны, авиации, бронетехники.