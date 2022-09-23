Путин – преступник, но в мире нет механизмов, чтобы его осудить
Кто и как может привлечь к ответственности кремлевского диктатора?
Ни одна страна пока не может начать судебный процесс над кремлевским диктатором Владимиром Путиным, потому что сейчас в мире нет механизмов, чтобы судить международных преступников из России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД, агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич, сообщает Укринформ.
Детали и комментарии:«Мы должны говорить о том, что международные преступники России должны понести ответственность. Но пока не существует механизмов для этого. В национальных судах не только Украины, но и других государств как минимум три человека не могут быть привлечены к ответственности из-за того, что они имеют функциональный иммунитет. Это – глава государства, глава правительства, глава МИД», – объяснил Кориневич участникам мероприятия «Сила международного правосудия. Диалоги дипломатов и юристов», посвященный масштабной теме создания Специального международного трибунала по преступлениям, совершенным во время военной агрессии россии.
Дипломат обратил внимание, что сейчас Украина или любое другое государство не может судить президента РФ Владимира Путина.
«Это происходит из-за общеустановленных норм и правил, действующих в международном праве. Международный уголовный суд не может работать с преступлениями агрессии против Украины. А для того, чтобы он мог это делать, должны быть конкретные основания», – объяснил агент Украины в Международном суде ООН.
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Он отметил, что одним из оснований этого может быть то, что два государства должны ратифицировать Римский устав и Кампальские поправки о преступлении агрессии. Но вероятность этого, по его мнению, очень мала. Вторым вариантом предлагает то, что Совбез ООН устанавливает существование факта агрессии против Украины со стороны России и передает дело по усмотрению Международного уголовного суда. Но и здесь шансы практически нулевые. Кориневич подчеркнул, что сложность заключается в доказывании соучастия сидящих в кремле людей, в военном преступлении или преступлении против человечности в Буче, Ирпене и Изюме.
В настоящее время в Украине появилась рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по агрессии россии против Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. В нее вошли представители Офиса президента, Правительства, некоторых министерств, ведомств и парламента. В то же время в Верховной Раде создано межфракционное объединение «Трибунал для российских агрессоров» в составе 50 народных депутатов. Об этом сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Качура. По его словам, главная цель работы МФО – объединение и координирование совместных усилий народных депутатов, Офиса президента, правоохранительных органов и наших международных партнеров в вопросе привлечения России к ответственности за совершенные в Украине преступления.
«Прежде всего, это создание специального трибунала, который будет судить высшее российское политическое руководство за преступления и агрессию против Украины. отметил Качура.