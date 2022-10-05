Путин подписал законы о «присоединении» 4 украинских областей в состав России и назначил гауляйтеров
В Офисе президента отреагировали.
Событие: Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал «законы» о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав России. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Детали и комментарии: Речь идет о захваченных оккупантами территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Хотя следует заметить, что ни одну из этих областей российская армия не контролирует полностью. Более того. По данным МВД Украины, ВСУ уже уволили более 50 населенных пунктов в Херсонской области и активно продвигаются в Донецкой, Луганщине и в Запорожской области.
Также Путин назначил «глав» оккупационных администраций: в «ДНР» — дениса пушилина, в «лнр» — леонида пчеловода. Так называемым «губернатором» оккупированной части Запорожской области стал евгений балицкий, а Херсонской — Владимир сальдо. Все они получили статус «временно исполняющий обязанности руководителя администрации региона». Напомним, 4 октября совет федерации России ратифицировал так называемые «договоры» о вхождении «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей в состав России. Днем раньше это сделала и госдума страны-оккупанта.
читайте также: «Иванушки» хотят нас победить? Самые забавные факты из будней рашистов В Офисе президента отреагировали на подписанием путиным законов об «аннексии» украинских территорий. «Ничучие решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в вымышленном мире. Лучшее лекарство — ВСУ, высокоточное оружие, офензива. Вернем к реальности, заберем все свое», — отметил в Telegram глава ОП Андрей Ермак.
Вчера, 4 октября, президент Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. «Президент Зеленский еще раз расставил точки… Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым — юрисдикция исключительно Украины. На территории Украины не действуют российские «законы/указы». Потому что они юридически ничтожны. Все сделки, включая право собственности, будут восстановлены по всей территории», — прокомментировал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.