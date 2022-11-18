«Путин не верит, что проиграл эту войну». В ISW объяснили, почему переговоры с Россией не приведут в мир
Аналитики привели несколько аргументов.
Фото kremlin.ru A A+ A++ < fa-star-o">
Событие:Переговоры не могут прекратить войну России против Украины, они могут приостановить ее. Замораживание конфликта на данном этапе приведет к повторному российскому вторжению и серьезно подорвет способность Украины победить как в горячей войне, так и в новой холодной войне. Об этом говорится в отчете аналитиков проекта «Критические угрозы» Института изучения войны (ISW).
Детали и комментарии:Руководитель группы Фредерик Каган считает, что российское вторжение в феврале 2022 года демонстрирует, что президент России Владимир Путин «не успокоится, пока не завоюет Киев». По его словам, конфликт неразрешим, пока в Кремле правит путинизм. Переговоры не изменят эту реальность. Они могут создать условия, при которых Путин или его преемник задумается о возобновлении наступления на независимость Украины. Когда Путин снова вторгся в Украину в феврале, у него уже были Крым и части Донецка и Луганска, и никто не собирался их отбирать у него. Этого ему было мало. С 2014 по 2022 годы российские войска совершали постоянные атаки на украинские позиции. И Путин использовал военное присутствие в Украине как рычаг для давления на Киев, чтобы требовать дополнительных уступок и убивать клинья в украинскую политику и общество, а также между Украиной и Западом.
Фредерик Каган отмечает, что сторонники переговоров должны четко понимать еще один ключевой момент — переговоры на данной стадии конфликта не дадут России дополнительных территориальных уступок. Путин ведь объявил об официальном присоединении к России больших территорий Украины, которые он не контролирует. Он может согласиться на прекращение огня, но не на добровольный уход из захваченных земель. «Не на этом этапе войны, поскольку российское подкрепление прибывает, а Запад идет к холодной зиме, которая, как надеется Путин, сломает его волю продолжать поддерживать Украину. Действия Путина свидетельствуют о том, что он еще не верит, что он проиграл эту войну, Российские войска уже сейчас склоняются к возобновлению наступления в Донецкой области.В этих условиях Путин не пойдет на уступку, которая покажется ему абсолютно унизительной, отзывая объявленные аннексии или выводя свои войска с территорий, которые они сейчас контролируют», — считает Фредерик Каган. Сейчас Россия контролирует более половины территории, которую она незаконно оккупировала.
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Кроме того, даже уступка этих земель не прекратила войны, считает аналитик ISW. Путин ведь не вторгся в Украину, чтобы получить территорию. Он вторгся, потому что отвергает идею независимого украинского государства или украинского этноса. «Он атаковал, потому что отказывается терпеть правительство в Киеве, которое де-факто не контролируется Россией. Эти идеи он глубоко встроил в свою идеологию и не будет их изымать. Путин никогда не прекратит попыток вернуть контроль над Украиной теми или иными средствами. Ни Украина, нет Запад не могут изменить амбиции Путина, поэтому они должны создать реальность, в которой даже Путин понимает, что он не должен преследовать их войной, и в которой ему не хватает возможностей продолжать воевать, даже если бы он этого хотел», — считает Фредерик Каган.
По его мнению, Запад должен помочь Украине освободить территории, стратегически жизненно важные для ее безопасности и экономического благосостояния, а затем построить украинскую армию и экономику до уровня, который сдержит грядущие российские вторжения. «Москва будет продолжать искать средства, кроме вторжения, чтобы взорвать прозападные украинские правительства и заставить украинцев сдать свою независимость. Успех Украины и Запада заключается в превращении этой горячей войны в холодную на условиях, которые сделают Украину достаточно сильной, чтобы выжить и в конце концов победить», — ; подчеркнул аналитик ISW. По его словам, разрешение России сохранить некоторые или все территории, которые она сейчас содержит, также обрекает миллионы украинцев на продолжающиеся усилия Кремля русифицировать их; выявлять, пытать и убивать людей, все еще остающихся верными Киеву; похищать украинских детей и принудительно усыновлять их в русские семьи; и продолжать кампанию этнических чисток, которую Путин проводит для ликвидации украинской национальной идентичности везде, где он может.