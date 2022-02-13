Путин не нападет на Украину, такой прогноз сделал робот Эндрю из Верховной Рады

magictr | 14.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Робот Эндрю. Фото: Фейсбук

В Верховной Раде появился робот, который пожимает руку и отвечает на вопросы журналистов.

В Верховной Раде появился робот-спикер, по имени Эндрю. Он может здороваться с посетителями, пожимать руку и делать геополитические прогнозы.

Охотнее всего новый «работник» парламента общается с журналистами. В отличие от некоторых нардепов, он может отвечать даже на каверзные вопросы представителей СМИ и поддерживать с ними разговор.

Да, на вопрос журналиста: «Чей Крым?», Эндрю ответил: «Наш».

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Также робот заявил, что Путин не нападет на Украину, а высокие зарплаты украинцев будут в 2025 году. Правда, он не уточнил, будут ли у всех украинцев высокие заработки.

По информации со СМИ, робот-спикер начал «тормозить», когда ему задали вопрос, будет ли Киев выполнять Минские соглашения в текущей редакции.

Что интересно, Эндрю отвечает на вопрос, если к нему обращаются на украинском языке. Читайте также, в помещении Верховной рады не только передвигаются работы, там может быть опасно и для здоровья нардепов.

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Недавно при входе в парламент на председателя народной депутатки от фракции «Голос» Александре Устиновой упала тяжелая металлическая пластина.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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